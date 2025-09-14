Kyjev se přihlásil k útokům na ruské železnice, Moskva hlásí čtyři mrtvé civilisty

„Lokomotiva vykolejila poblíž stanice Semrino v Gatčinském okrese Leningradské oblasti,“ napsal na síti Telegram gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozdenko. „Strojvedoucí byl uvězněn v kabině a když ho záchranáři vyprostili, zemřel pak v sanitce,“ dodal.
Druhý případ se stal také v Leningradské oblasti, kde vykolejil nákladní vlak s 15 prázdnými cisternami. To se obešlo bez obětí, uvedl Drozdenko. Dodal, že vyšetřovatelé prošetřují možnost sabotáže.
Už v sobotu gubernátor Orlovské oblasti Andrej Klyčkov na telegramu informoval, že při prohlídce železniční trati našli zaměstnanci drah výbušná zařízení. Jedno z nich explodovalo a na místě zabilo dva lidi, třetí člověk byl zraněn a v noci na neděli podlehl zraněním v nemocnici.
Ruská verze serveru BBC s odvoláním na svůj zdroj z ukrajinského ministerstva obrany napsala, že do explozí na železnici v Orlovské oblasti byly zapojeny ukrajinské tajné služby.
Ruské úřady po invazi ruské armády na Ukrajinu, která začala v únoru 2022, opakovaně informovaly o vykolejených vlacích, explozích či požárech na železničních tratích, což připisují ukrajinské sabotáži. Kyjev se obecně k takovým incidentům nehlásí, uvádí ale, že ruská armáda využívá železniční síť i k přepravě vojáků a paliva pro jednotky bojující na Ukrajině.
Drozdenko také na telegramu informoval, že na jihu Leningradské oblasti v rafinerii v Kiriši, která patří k největším v Rusku, vypukl požár, když se tam zřítil sestřelený dron. Ukrajinská armáda podle agentury Reuters uvedla, že na rafinerii útočila. Moskva sdělila, že v noci její síly zničily 80 ukrajinských dronů.
Už v sobotu hořelo v jiné ruské rafinerii, a to v Baškortské autonomní republice u města Ufa. I tento požár vznikl po dopadu dronu, způsobil menší škody a nikoho nezranil.