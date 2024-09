Padlých a zraněných vojáků ve válce na Ukrajině už je milion, spočítaly noviny

Celkové počty obětí ruské války na Ukrajině lze jen odhadovat. Rusko ani Ukrajina oficiální statistiky svých vojenských ztrát neuvádějí a někdy zveřejňují počty, kterým se všeobecně nedůvěřuje. WSJ nyní píše, že v bojích padlo přibližně 80 000 ukrajinských vojáků a dalších 400 000 jich bylo zraněno. Odkazuje se přitom na informace lidí obeznámených se situací a utajovaný ukrajinský odhad ztrát z dřívějška letošního roku.

Odhady západních zpravodajských služeb ohledně ruských obětí se liší, některé uvádějí počet zabitých až kolem 200 000 a zraněných přibližně 400 000, píše americký deník.

V případě civilních obětí list upozorňuje, že jen ruské dobytí ukrajinského přístavního města Mariupol na začátku války připravilo o život přes 8000 lidí, alespoň podle odhadů organizace Human Rights Watch. OSN ve své srpnové zprávě potvrdila nejméně 11 743 zabitých a 24 614 zraněných civilistů kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Upozorňuje přitom, že skutečný počet bude zřejmě podstatně vyšší, a zmiňuje například, že nelze potvrdit počet obětí v některých městech, jako je Mariupol.

Ruské útoky proti Ukrajině z posledních let – například anexe Krymu nebo ruské zapojení do konfliktu na Donbase – měly podle WSJ katastrofální dopad na ukrajinskou populaci. Podle posledního sčítání lidu z roku 2001 žilo na Ukrajině 48 milionů lidí, před ruskou invazí v roce 2022 byl počet obyvatel zhruba 40 milionů a nyní na územích kontrolovaných Kyjevem žije odhadem 25 až 27 milionů obyvatel, píše WSJ s odkazem na odhady ukrajinské vlády. Miliony Ukrajinců totiž před boji uprchly do zahraničí a Rusko okupuje rozsáhlé části ukrajinských území.

V zemi také poklesla porodnost na nejnižší zaznamenanou úroveň. V první polovině letošního roku podle vládních údajů zemřelo asi třikrát více lidí, než se jich narodilo. Ukrajinské úřady zaznamenaly 250 000 úmrtí a přes 87 000 porodů. V roce 2021, tedy před ruskou invazí, se v zemi narodilo přes 130 000 dětí, píše WSJ.

Jedním z klíčových důvodů, proč ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítá mobilizovat skupinu mužů ve věku 18 až 25 let, která obvykle tvoří většinu bojových sil, je podle bývalých ukrajinských představitelů skutečnost, že většina z nich ještě nemá děti. Pokud by zemřeli nebo byli zraněni a potomky mít nemohli, demografické vyhlídky by byly ještě pochmurnější, říkají ukrajinští demografové. Průměrný věk bojovníků v ukrajinské armádě tak činí odhadem 43 let.

Válka ovšem způsobuje problémy i Rusku, kde žije odhadem přes 144 milionů lidí. Rusko se podobně jako Ukrajina už před konfliktem potýkalo s úbytkem obyvatelstva. Jednou z motivací ruského prezidenta Vladimira Putina, která stála za zahájením invaze v roce 2022, bylo zvýšení počtu obyvatel Ruska pohlcením Ukrajinců, píše WSJ. Rusko podle něj záborem ukrajinského území sice získalo obyvatelstvo, ale válka má devastující vliv na jeho vnitřní demografické poměry a trh práce. Od invaze například uprchlo ze země přes 600 000 Rusů, především mladších odborníků schopných se přestěhovat za hranice.