Ruské ministerstvo obrany oznámilo zničení 1017 ukrajinských dronů. Ve své pravidelné svodce nesdělilo, kolik bezpilotních prostředků Ukrajina na Rusko vyslala, ani neinformovalo o možných zásazích. V sobotu hlásilo ministerstvo 1246 sestřelených dronů.
O tom, že se Toljatti v Samarské oblasti stalo v noci na neděli cílem rozsáhlého útoku, informoval starosta města Ilja Suchich. Podle něj si útok nevyžádal žádné zraněné.
Gubernátor Vjačeslav Fedoriščev uvedl, že v regionu bylo sestřeleno více než 20 bezpilotních letounů, které zaútočily na průmyslové podniky.
Telegramový kanál Exilenova+ zveřejnil záběry, které podle něj zachycují požár průmyslového podniku v Toljatti a také v Nižněkamsku v Tatarstánu.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva a Kyjev tvrdí, že se zaměřují na vojenské objekty nepřítele, na jeho energetickou infrastrukturu nebo na další cíle související s vedením války.