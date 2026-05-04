Rusko a Ukrajina oznámily kolem Dne vítězství příměří. Zelenskyj navrhl dřívější

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před tím podle serveru RBK-Ukrajina řekl, že ruský návrh na krátký klid zbraní působí ve světle každodenního ostřelování a zabíjení lidí nečestně.
„V čase, který do tohoto okamžiku zbývá, je realistické zajistit, aby klid (zbraní) začal platit,“ uvedl Zelenskyj. Ukrajina poté podle něj bude jednat recipročně.
„Je načase, aby ruští vůdci podnikli reálné kroky k ukončení své války. Zejména, pokud ruské ministerstvo obrany věří, že nemůže uspořádat (vojenskou) přehlídku v Moskvě bez dobré vůle Ukrajiny,“ napsal na sociální síti ukrajinský prezident. Do kdy má jím vyhlášený klid zbraní platit, není ze sdělení na sociálních sítích jasné.
Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden podle Kremlu v telefonickém rozhovoru informoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je připraven vyhlásit příměří ve válce s Ukrajinou na dobu oslav sovětského vítězství v druhé světové válce. To si Rusko připomíná 9. května a je to jeden z nejdůležitějších svátků v zemi.
Loni Putin vyhlásil při této příležitosti třídenní příměří, které nebylo dohodnuto s Ukrajinou. Zelenskyj minulý týden v reakci na informace o telefonátu mezi šéfy Bílého domu a Kremlu uvedl, že Kyjev požádá tým americké hlavy státu o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří.
„V souladu s rozhodnutím vrchního velitele ozbrojených sil Ruské federace V. V. Putina je na 8. a 9. května 2026 vyhlášeno příměří na počest oslav vítězství sovětského lidu ve Velké vlastenecké válce,“ uvedlo nedlouho před tím ministerstvo obrany v Moskvě, přičemž použilo termín, kterým Rusko označuje druhou světovou válku, a zmínilo prezidenta Vladimira Putina.
Resort přitom pohrozil masivním vzdušným útokem na centrum Kyjeva, pokud by ukrajinská armáda narušila oslavy 81. výročí vítězství ve druhé světové válce.
„Upozorňujeme civilní obyvatele Kyjeva a zaměstnance zahraničních diplomatických misí na nutnost včas opustit město,“ uvedlo ruské ministerstvo ve svém oznámení.
Podle ruské služby stanice BBC resort poukázal na dřívější vyjádření Zelenského na summitu Evropského politického společenství v Jerevanu, které interpretoval jako „hrozby úderem na Moskvu 9. května.“
Podle veřejnoprávní stanice Suspilne Zelenskyj řekl, že se Rusko obává, že by se nad Rudým náměstím mohly během vojenské přehlídky proletět ukrajinské drony.