Trump Putina u letadla osobně přivítá, což ukazuje, jak hodně významu vkládají oba státníci do symboliky celého setkání, které z ruského pohledu má obnovit význam Moskvy jako supervelmoci a konfliktu s Kyjevem přiřadit jen menší geopolitický význam.
Putin má na Aljašce přistát přesně v 11:00 místního času (21:00 SELČ). Kreml očekává, že jednání obou lídrů potrvá šest až sedm hodin a povede k výsledkům. Oba prezidenti jsou nyní na cestě na místo setkání.
„Přesně v 11:00 místního času má prezident Putin přistát v Anchorage, u letadla jej uvítá prezident Trump,“ řekl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov ruské státní televizi. Dodal, že pokud páteční jednání přinese výsledky, Kreml se nebrání následnému třístrannému setkání s ukrajinskými představiteli.
Putinův vyjednavač Kirill Dmitrijev v pátek náladu před setkáním označil za „bojovnou“, píše agentura Reuters. „Putin a Trump budou diskutovat o celém spektru vztahů mezi USA a Ruskem, nejen o Ukrajině, a jejich rozhovory budou zaměřeny na obnovení vztahů,“ podotkl Dmitrijev, který je zodpovědný za investice a hospodářskou spolupráci.
Šéf Kremlu cestou na Aljašku udělal zastávku v Magadanu na ruském Dálném východě, který od Anchorage dělí ještě 3200 kilometrů. Podle Peskova bude cestou do Anchorage studovat materiály, které se týkají různých témat summitu, od ukončení války proti Ukrajině přes regionální a mezinárodní problémy až po citlivé otázky bilaterálních vztahů mezi Moskvou a Washingtonem a možnosti ekonomické spolupráce.
„Společná tiskovka jen v případě úspěchu“
Summit, který se uskuteční na vojenské základně Elmendorf-Richardson, začne ve 21:30 SELČ setkáním obou hlav států mezi čtyřma očima, za přítomnosti tlumočníků, uvedl dříve Kreml. Poté bude následovat jednání americké a ruské delegace na pracovním obědě.
Každá z nich bude mít pět členů a přítomni budou rovněž experti. Na ruské straně budou kromě Putina poradce Jurije Ušakova a šéfa diplomacie Srgeje Lavrova také ministři obrany a financí Andrej Belousov a Anton Siluanov a rovněž Putinův vyjednavač Dmitrijev.
Složení americké delegace mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová Leavittová bezprostředně neupřesnila, podle portálu The Guardian budou Trumpa doprovázet mimo jiné ministr zahraničí Marco Rubio, ministr obrany Pete Hegseth nebo zmocněnec Steve Witkoff.
Trump a Putin po summitu uspořádají společnou konferenci, uvedl Ušakov. Trump nicméně prohlásil, že případě neúspěšné schůzky se vyjádří na samostatné tiskové konferenci.
Trump na Aljašce podle harmonogramu Bílého domu stráví zhruba sedm hodin, po jednáních se hned vrací do Washingtonu. Chystaný odlet amerického prezidenta z Anchorage zpět do Washingtonu je podle Bílého domu plánovaný na sobotu 03:45 SELČ. Ihned po jednáních podle Ušakova odletí také ruská delegace.