USA a Rusko se blíží dohodě o dodržování jaderné smlouvy Nový START, tvrdí zdroje

Spojené státy a Rusko se blíží dohodě o tom, že nadále budou dodržovat končící smlouvu Nový START, která stanovuje počty jaderných hlavic a jejich strategických nosičů. Uvedl to s odvoláním na tři nejmenované zdroje obeznámené s jednáními server Axios.
Americký prezident Donald Trump vítá ruského prezidenta Vladimira Putina na...

Americký prezident Donald Trump vítá ruského prezidenta Vladimira Putina na vojenské základně v Anchorage na Aljašce. (15. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Ruské balistické rakety Topol M během přehlídky na Rudém náměstí (9. května...
Ochotské moře. Odpálení ruské mezikontinentální rakety z jaderné ponorky...
Barack Obama (vlevo) a Dmitrij Medveděv při podpisu odzbrojovací smlouvy v...
Ruské balistické střely RS-24 Jars na Rudém náměstí (květen 2020)
Dva zdroje podle Axiosu upozornily, že návrh tohoto plánu ještě musí schválit prezidenti obou zemí, Donald Trump a Vladimir Putin. Třetí zdroj potvrdil, že se jednalo během uplynulých 24 hodin v Abú Zabí, ale nepotvrdil, že by bylo dosaženo dohody.

Dohoda Nový START, podepsaná v roce 2010 v Praze, byla poslední významnou smlouvou, která omezovala jaderné arzenály obou velmocí, disponujících dohromady přibližně 85 procenty jaderných hlavic na světě.

Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner jednali s ruskými představiteli o dohodě Nový START na okraj americko-rusko-ukrajinských jednání v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.

Axios se nezmínil, kdo se zúčastnil za ruskou stranu. Putinův vyslanec Kirill Dmitrijev dříve oznámil, že ve středu jednal s americkými představiteli, ale jednání se podle něj týkala ekonomických otázek, poznamenal ruský list Kommersant.

Žádné právní zakotvení

Nejmenovaný americký představitel portálu Axios řekl, že případné prodloužení dohody nejspíše nebude právně zakotveno. „Dohodli jsme se s Ruskem, že budeme jednat v dobré víře a zahájíme diskusi o způsobech, jak by smlouva mohla být aktualizována,“ řekl.

Podle jiného zdroje mají praktické důsledky spočívat v tom, že obě strany se dohodnou na dodržování podmínek dohody po dobu nejméně šesti dalších měsíců, během nichž by se jednalo o potenciální nové dohodě, napsal Axios.

Velení amerických sil v Evropě mezitím potvrdilo, že se USA a Rusko dohodly na obnovení dialogu vojenských představitelů, který byl přerušen v roce 2021, krátce před rozpoutáním války Ruska proti Ukrajině. Toto rozhodnutí rovněž vyplynulo z jednání v Abú Zabí, kde se velitel amerických sil v Evropě Alexus Grynkewich sešel s vysoce postavenými ruskými a ukrajinskými vojenskými představiteli.

Ruskou delegaci v Abú Zabí vedl náčelník ruské vojenské rozvědky GRU, admirál Igor Kosťukov.

Americký generál Grynkewich je oprávněn jednat s náčelníkem ruského generálního štábu Valerijem Gerasimovem, aby se předešlo mylným úsudkům a v zájmu odvrácení nezamýšlené eskalace.

Od rozpadu Sovětského svazu Rusko a USA opakovaně nahrazovaly a aktualizovaly smlouvy z dob studené války, které omezovaly tzv. strategické jaderné zbraně mířící na města a základny druhé strany. Nový START omezoval počet jaderných hlavic rozmístěných na strategických nosičích na 1550 na každé straně. Počet nosičů – mezikontinentálních raket na souši, raket odpalovaných z ponorek a strategických bombardérů – omezoval na maximálně 700.

Jsme otevřeni dialogu, tvrdí Rusko

Ruské ministerstvo zahraničí ve středečním prohlášení zdůraznilo, že Rusko je otevřené diplomacii v oblasti jaderné bezpečnosti, ale že bude rozhodně čelit jakýmkoli novým hrozbám. Za chybné a politováníhodné označila Moskva rozhodnutí Spojených států nevázat se dále omezeními počtu jaderných hlavic a jejich nosičů, které stanovila končící smlouva Nový START.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko je nadále připraveno k dialogu se Spojenými státy, pokud Washington konstruktivně odpoví na dřívější návrh Moskvy, aby obě strany nadále dodržovaly limity končící smlouvy Nový START.

Bílý dům se odmítl vyjádřit, napsal Axios.

Hlavním důvodem, proč byl Bílý dům skeptický k prodloužení dohody Nový START, je to, že neomezuje Čínu, která má mnohem menší, ale rychle rostoucí jaderný arzenál. Peking neprojevil žádný zájem připojit se k dohodě, která by omezila jeho jaderný program.

Odhaduje se, že Čína má asi 600 jaderných hlavic, oproti zhruba 4000, které má jak Rusko, tak USA, poznamenala agentura Reuters.

