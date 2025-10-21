Radši do Budapešti neleťte přes nás, můžeme vás zadržet, varuje Polsko Putina

Autor: ,
  12:51aktualizováno  12:51
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v úterý vzkázal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, aby na plánovanou schůzku se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem v Budapešti nelétal přes polské území. Sikorski řekl, že polská vláda není schopna zaručit, že jí nezávislý soud nenařídí, aby nechala Putinův letoun zadržet. Kdy by se Putin s Trumpem mohli v maďarské metropoli sejít, zatím není jasné.
Šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski (13. listopadu 2024)

Šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski (13. listopadu 2024) | foto: Kacper PempelReuters

Zleva: Donald Trump, Viktor Orbán, Vladimir Putin
Americký prezident Donald Trump s prezidentem Vladimirem Putinem zahájili...
Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem...
Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski v britském parlamentu ukázal ruský...
21 fotografií

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu země Evropské unie nepouštějí do svého vzdušného prostoru ruská letadla. Trump minulý týden řekl, že má v plánu se s Putinem sejít v Budapešti, aby jednali o ukončení déle než tři a půl roku trvající války na Ukrajině.

Mezinárodní trestní soud (ICC) sídlící v Haagu v roce 2023 na Putina vydal zatykač v souvislosti s ilegálními deportacemi ukrajinských dětí do Ruska. Moskva jurisdikci tohoto soudu neuznává.

„Nemohu zaručit, že nezávislý polský soud nenařídí vládě, aby takové letadlo zadržela, aby podezřelý mohl být předán soudu v Haagu,“ řekl v úterý Sikorski. Členské země ICC mají povinnost Putina v případě, že vstoupí na jejich území, zatknout.

„Myslím, že ruská strana si je toho vědoma. A proto, pokud se summit uskuteční, a doufejme že s účastí oběti agrese, využije letoun jiné trasy,“ řekl také Sikorski. Polsko patří mezi největší spojence Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi.

Maďarský premiér Viktor Orbán, který navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje s Putinem dobré vztahy, řekl, že úřady v jeho zemi zajistí, aby šéf Kremlu mohl do Maďarska přicestovat na summit a pak z něj zase odletět.

Sikorski řekl, že skutečnost, že Maďarsko navzdory zatykači vydanému na Putina ruského prezidenta zve k sobě na návštěvu, vzbuzuje v rámci EU nelibost. „Ukazuje to také, že se Maďarsko prezentuje ne jako část Západu, ale jako země mezi Západem a Ruskem,“ uvedl.

O Maďarsku také řekl, že není nápomocné, protože blokuje pomoc pro Ukrajinu a nakupuje ruskou ropu navzdory tomu, že má možnost ji odebírat z jiných zdrojů.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.