Dohodl jsem si schůzku s Putinem o konci války na Ukrajině, ohlásil Trump

„Právě jsem měl dlouhý a velmi produktivní telefonát s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Hovořili jsme o Ukrajině, Blízkém východě, energetice, umělé inteligenci, síle dolaru a různých dalších tématech. Oba jsme se zamýšleli nad velkou historií našich národů a nad tím, že jsme spolu tak úspěšně bojovali ve druhé světové válce, přičemž jsme si připomněli, že Rusko ztratilo desítky milionů lidí a my jsme také ztratili tolik lidí!“ píše Trump na své síti.

„Každý z nás hovořil o silných stránkách našich národů a o tom, jak velký užitek budeme mít jednou ze vzájemné spolupráce. Nejprve však, jak jsme se oba shodli, chceme zastavit miliony mrtvých, k nimž dochází ve válce s Ruskem/Ukrajinou. Prezident Putin dokonce použil mé velmi silné motto kampaně: ‚Zdravý rozum‘. Oba v něj pevně věříme. Dohodli jsme se, že budeme velmi úzce spolupracovat, včetně vzájemných návštěv svých národů,“ pokračuje.

„Dohodli jsme se také, že naše týmy okamžitě zahájí jednání, a začneme tím, že zavoláme ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, abychom ho o rozhovoru informovali, což udělám hned teď,“ podotkl. Ukrajinský prezident Zelenskyj už prostřednictvím své kanceláře potvrdil, že s Trumpem telefonicky hovořil.

Také Kreml oznámil, že Putin s Trumpem vedl hodinu a půl dlouhý telefonický hovor. Je to Putinův první přímý kontakt s americkým prezidentem od února 2022, kdy na Putinův rozkaz ruská armáda napadla Ukrajinu.

Šéf Bílého domu dále napsal, že požádal ministra zahraničí Marca Rubia, ředitele CIA Johna Ratcliffa, poradce pro národní bezpečnost Michaela Waltze a velvyslance a zvláštního vyslance Steva Witkoffa, aby vedli jednání, „která, jak jsem přesvědčen, budou úspěšná“.

„Miliony lidí zemřely ve válce, ke které by nedošlo, kdybych byl prezidentem, ale došlo k ní, takže musí skončit. Už by neměly být ztraceny žádné životy!“ zopakoval Trump svá dřívější slova. Telefonát se odehrál v době, kdy Trump dal svým poradcům jasně najevo, že prioritou jeho administrativy je zajistit konec ruské invaze na Ukrajinu za podpory USA, píše list The New York Times (NYT).

Americký prezident se vrátil i k úterní výměně amerického učitele Marka Fogela za ruského občana Alexandra Vinnika. Fogel strávil tři roky v ruském vězení a tento týden si jej v Moskvě převzal zmocněnec pro Blízký východ Witkoff. „Chci poděkovat prezidentu Putinovi za jeho čas a úsilí, které věnoval této výzvě, a za včerejší propuštění Marca Fogela, skvělého člověka, kterého jsem včera večer osobně přivítal v Bílém domě. Věřím, že toto úsilí povede ke zdárnému konci, doufejme, že brzy!“ dodal Trump.

Dohoda o nerostech jako bezpečnostní štít

Jako první člen nové Trumpovy administrativy se ve středu americký ministr financí Bessent setkal v Kyjevě s ukrajinským prezidentem. Zelenskému předal návrh dohody mezi Spojenými státy a Ukrajinou o vzácných nerostech, která by podle něj po válce mohla Ukrajině sloužit jako „bezpečnostní štít“. Zelenskyj po setkání vyjádřil naději, že se dohodu podaří uzavřít už na Mnichovské bezpečnostní konferenci koncem tohoto týdne. Informovala o tom agentura Reuters.

Bessent řekl, že dohoda mezi Kyjevem a Washingtonem o vzácných nerostech by mohla po skončení války Ukrajině zaručit bezpečnost jako součást širší mírové dohody, kterou plánuje Trump. Svou návštěvu v Kyjevě označil za důkaz, že Trumpova vláda je odhodlána válku rychle ukončit, a za signál, že Spojené státy stojí na straně Ukrajiny, která už téměř tři roky čelí ruské agresi.

Zelenskyj řekl, že s Bessentem vedl produktivní a konstruktivní diskusi a že Kyjev předběžný návrh dohody prostuduje. Dodal, že ve středu nicméně nehovořili o přírodních zdrojích na ukrajinském území, které okupuje Rusko. „Pro mě je otázka bezpečnostních záruk pro Ukrajinu velmi důležitá a mluvili jsme obecně o nerostných surovinách,“ řekl Zelenskyj, který se má v Mnichově setkat také s americkým viceprezidentem J.D. Vancem.

Ukrajinský prezidenz, který si potřebuje udržet podporu USA tváří v tvář ruské agresi, už dříve uvedl, že je připraven uzavřít dohodu o zpřístupnění ukrajinských nerostných zdrojů americkým investicím.

Trump tento týden v rozhovoru s televizí Fox News poznamenal, že by Ukrajina jednou mohla být ruská a že po ní chce vzácné kovy v hodnotě 500 miliard dolarů (asi 12,2 bilionu korun), aby se Spojeným státům vrátila podpora, kterou napadené zemi poskytují. Podle webu amerického ministerstva obrany měla dosavadní bezpečnostní pomoc pro Ukrajinu ze strany USA hodnotu 67 miliard dolarů (1,6 bilionu korun).