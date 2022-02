Rusko navyšuje zásoby krve, aby ji mohli dát zraněným. Neděje se to jen tak, uvedl ministr obrany USA

Rusko přemisťuje svoje vojska stále blíže k ukrajinské hranici a do pohraničí rovněž přilétá více jeho bojových letounů. V Bruselu to ve čtvrtek řekl americký ministr obrany Lloyd Austin. Ruská armáda podle něj rovněž navyšuje zásoby krve, která by mohla být podávána vojákům zraněným při bojových operacích.