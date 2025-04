„Evropa měla vždy slabost pro totalitarismus,“ uvádí příspěvek na portálu SVR doplněný o karikaturu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové zkroucené do hákového kříže, zatímco do ní z jedné strany bodá bajonetem americká vlajka a z druhé ruská.

Rozvědka si v úvodu textu vzala na mušku Francii. „Opakovaně hostila diktátorské brutální režimy, jako byli jakobíni nebo Napoleon,“ napsala.

„Francouzský spisovatel Pierre Drieu vytvořil termín eurofašismus a tvrdil, že odráží celoevropský, nikoli pouze německý impuls. Zajímavý fakt: byl nacistickým kolaborantem. A nezapomínejme, že Francie měla dokonce vlastní divizi SS,“ pokračuje text, aniž by připomněl, že Sověti v roce 1939 uzavřeli s nacistickým Německem pakt o vzájemném neútočení.

Amerika podle hodnocení SVR zůstává svobodná, protože se diktaturám postavila. „Konzervativci ve Spojených státech vědí, že zločiny proti lidskosti má britská elita v krvi a dnešní britský liberální imperialismus je ničivější než fašismus,“ nařkla ruská tajná služba Londýn.

Rovněž obvinila někdejšího britského premiéra Winstona Churchilla, že sympatizoval s fašismem, když navštívil Itálii za vlády Benita Mussoliniho. Už ale zamlčela, že Churchill chtěl ve 20. letech zabránit tomu, aby Itálie podlehla bolševismu, a rovněž doufal, že se mu podaří zamezit spojenectví Mussoliniho s říšským kancléřem Adolfem Hitlerem. Podle SVR to byl Churchill, kdo „zatáhl USA v roce 1946“ do studené války s SSSR.

Podle Rusů se nyní Washington vzdaluje od Bruselu a přibližuje se Moskvě. „Již dříve byly partnery v opozici vůči Paříži a Londýnu, například během suezské krize nebo krymské války,“ míní.

Rusko a USA by nyní opět „mohly spojit své síly“. „Tentokrát s cílem odvrátit širší globální konflikt a zatlačit na provokace Ukrajiny a pomatených Evropanů,“ podotýká SVR.

USA a Rusko po lednovém nástupu Donalda Trumpa do čela Bílého domu pracují na obnovování kontaktů. Země se v posledních měsících opakovaně setkaly na bilaterálních jednáních. Americký prezident se snaží zprostředkovat příměří ve válce na Ukrajině, kterou Moskva zahájila před třemi lety. V pátek Trump hovořil o tom, že dohoda o úplném příměří je už blízko. Doufá, že by se tak mohlo stát ještě do konce dubna.

Evropští představitelé se obávají, aby touha po diplomatickém úspěchu nevedla Trumpa k obětování ukrajinských zájmů, zatímco Kreml nespěchá s uzavřením dohody a zjevně hraje o čas, aby Rusko získalo ještě více ústupků a postoupilo dále na bojišti.