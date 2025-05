Šok a ticho. Evropští lídři po telefonátu Trumpa s Putinem nevěřili svým uším

„Vedoucí představitelé během telefonátu vypadali překvapeně a šokovaně, že Trump byl spokojen s tím, co od Putina slyšel a prezentoval to jako pokrok, i když ruský vůdce svůj postoj v podstatě nezměnil,“ popsala portálu Axios trojice zdrojů obeznámená s jednáním.

Trump po rozhovoru s šéfem Kremlu oznámil, že Rusko a Ukrajina zahájí okamžitě jednání, která povedou k příměří a ke konci války. Moskva ale hovořila mnohem opatrněji. Rusko je podle Putina připraveno s Ukrajinou pracovat na memorandu o budoucích mírových rozhovorech.

Americký prezident o obsahu jednání spravil kromě Zelenského i šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, německého kancléře Friedricha Merze, italskou premiérku Georgiu Meloniovou a finského prezidenta Alexandera Stubba.

Trump se Zelenským v pondělí hovořil i před svým telefonátem s ruským vůdcem. „Volal, aby se zeptal, co má Putinovi říct. Ukrajinského prezidenta to potěšilo a prosil ho, aby požadoval příměří, pohrozil novými sankcemi a nenabízel ústupky bez konzultace s Ukrajinou,“ tvrdí zdroje.

O to víc Zelenského podle nich překvapilo, co přišlo později. „Když Trump lídrům sdělil, že Putin souhlasí se zahájením jednání, následovalo několik vteřin zmateného ticha. Zelenskyj poté upozornil, že Putin s tím souhlasil už dříve a první kolo rozhovorů o příměří se uskutečnilo v pátek v Istanbulu. Trump na to nereagoval,“ konstatují zdroje.

Sankce nejsou dobrý nápad, trvá na svém Trump

Další nepříjemná chvíle následovala vzápětí, a to když se evropští lídři šéfa Bílého domu ptali na možnost amerických sankcí proti Rusku. Trump ale podle Axiosu odvětil, že to nepovažuje za dobrý nápad, a zdůraznil, že si myslí, že Putin chce skutečně uzavřít dohodu.

Melionová se zeptala, proč nemůže být příměří uzavřeno alespoň na dva týdny a Merz chtěl vědět, jaké kompromisy je Moskva ochotná udělat.

„Putin předloží mírové memorandum se svými podmínkami pro příměří a pro ukončení války. Požádal jsem ho, aby předložil něco přijatelného, ne něco, co Ukrajina ihned odmítne,“ uvedl Trump podle zdrojů. Podle Bílého domu je to „významným krokem vpřed“.

V závěru hovoru se finský prezident Alexander Stubb zeptal Trumpa, jaké budou další kroky. „Nevím. Někdo musí vyjít ven a říct, zda jednání probíhají dobře, nebo špatně, a pak se rozhodneme, co budeme dělat,“ řekl Trump.

Zelenskyj v úterý uvedl, že Rusko v současných vyjednáváních pouze hraje o čas, aby mohlo pokračovat v agresi proti Ukrajině. Podobně hovořil také německý ministr obrany Boris Pistorius, podle něhož Putin ve skutečnosti nemá zájem o mír na Ukrajině.

Kritice vůči Trumpovu přístupu ke konfliktu na Ukrajině v úterý čelil při slyšení v Senátu americký ministr zahraničí Marco Rubio. Někteří senátoři dávali najevo, že podle nich Trump přistupuje k Rusku moc vstřícně.

Rubio pak řekl, že se Trump snaží co nejdéle odložit zavedení sankcí, aby si udržel vliv na oba účastníky ukrajinského konfliktu. „Udělali jsme, co jsme mohli, protože jsme byli schopni hovořit s oběma stranami. Je zřejmé, že pouze jedna strana dostává americkou pomoc a pouze jedna strana podléhá americkým sankcím. Přesto si myslíme, že je důležité zachovat si schopnost hovořit s oběma stranami. Prezident (Trump) si je toho dobře vědom a opakovaně prohlásil, že má k dispozici sankční možnosti, které by mohl využít, pokud by se skutečně rozhodl, že (ruský prezident Vladimir) Putin nemá zájem o vyjednávání,“ uvedl ministr.

Kreml v úterý připustil, že vypracovat memorandum o mírové dohodě „bude obtížné. „Návrhy bude formulovat jak ruská, tak ukrajinská strana. Tyto návrhy si vymění a poté se uskuteční složitá jednání kvůli vypracování společného textu. Žádné termíny nejsou. Je jasné, že všichni chtějí, aby se to stalo co nejrychleji, ale ďábel tkví v detailech,“ uvedl.

Evropská unie v úterý schválila už sedmnáctý balíček sankcí proti Rusku. Nová omezení se zaměří na lodě z takzvané ruské stínové flotily, tedy zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty. Nové sankce ohlásila v úterý oznámila i Británie. USA se zatím připojit nechtějí.