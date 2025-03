Rusko krátké příměří nepotřebuje. Chceme mír za našich podmínek, zní z Moskvy

Kyjev označil návrh měsíčního klidu zbraní za pozitivní a je připraven takový krok učinit, prohlásil prezident země Volodymyr Zelenskyj.

Kreml se zatím jasně nevyjádřil. Už dříve však ruský prezident Vladimir Putin i šéf diplomacie Sergej Lavrov krátkodobé příměří vylučovali. Neodpovídá zájmům Kremlu, který usiluje o prosazení svých zájmů vůči Ukrajině vojenskou cestou.

Myslíte si, že Rusko přistoupí na americký návrh prozatímního 30denního příměří na Ukrajině? celkem hlasů: 127 Ano 17 %(21 hlasů) Ne 77 %(98 hlasů) Nevím 6 %(8 hlasů)

Přičemž Moskva je přesvědčena, že se jí tímto způsobem daří. Urychlovat zastavení bojů není potřeba. Cíle tzv. speciální vojenské operace nebyly dosaženy, jak nedávno řekl tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Do konce týdne by se měl uskutečnit telefonní rozhovor Vladimira Putina s americkým lídrem Donaldem Trumpem, který se bude snažit ruského prezidenta přesvědčit k měsíčnímu klidu zbraní. Není jasné, jestli zrušením sankcí či vyhrožováním zvýšení dodávek zbraní Ukrajině.

Lidovky.cz oslovily ruského politika, někdejšího senátora Alexandra Baškina, a zeptaly se ho, jak nahlíží na možné příměří.

Lidovky.cz: Je Rusko připraveno k příměří navrhovanému Spojenými státy, s nímž předběžně souhlasila Ukrajina?

Na to je jednoduchá odpověď. Připomenu vám slova prezidenta Ruské federace, který ještě vloni v prosinci prohlásil, že Rusko nepotřebuje krátké příměří, které pouze umožní Ukrajině se přezbrojit, získat další zbraně a upevnit své síly. My chceme dlouhodobý, stabilní mír, který by vyhovoval zájmům, bezpečnostním zájmům všech stran, především Ruské federaci.

Alexander Baškin FOTO Profimedia.cz

Ruská federace je vždy připravena k mírovému dialogu. Dialog však nemůže vést k dalšímu kolu ozbrojeného konfliktu, ale ke skutečně stabilnímu, spolehlivému míru.

Rusko proto bude analyzovat podmínky Američany navrhovaného příměří. My jsme zatím v dialogu se Spojenými státy. V brzké době se ukáže, jestli naši partneři skutečně usilují o pokračování v cestě směrem k míru.

Lidovky.cz: Nemůže případné ruské odmítnutí příměří zkomplikovat normalizaci vztahů mezi Moskvou a Washingtonem?

Z veřejných prohlášení a kroků ruské vlády je zřejmé, že Rusko nechce konflikt se Spojenými státy. Nepodnikáme žádné kroky, abychom zhoršili naše vztahy.

Lidovky.cz: Neobáváte se, že americký prezident Trump může na Rusko tlačit třeba zvýšením vojenské pomoci Ukrajině?

Americký prezident tvrdí, že má zájem na obnově pokud ne přátelských, tak alespoň standardních vztahů. Jak to bude vypadat ve skutečnosti, ukáže čas. Čas také ukáže skutečné kroky našich partnerů.