Vadí ultimáta z Berlína i cizí vojáci na Ukrajině. Rusko chce urovnat vztahy s USA

Rusko předalo Spojeným státům návrhy na odstranění překážek na cestě k plnému narovnání vzájemných vztahů, uvedlo v pondělí podle agentury TASS ruské ministerstvo zahraničí. Jasně zároveň odmítlo možné nasazení západních vojáků na Ukrajině; považovalo by to za intervenci.
Ruská diplomacie v pondělí mimo jiné uvedla, že rusko-americký dialog je nyní veden prakticky nepřetržitě na různých úrovních. „Samozřejmě mají důležitý význam kontakty týkající se urovnání na Ukrajině, ale to není jediné téma, které si zaslouží pozornost,“ míní Moskva, která je podle svého vyjádření konstruktivně naladěna, pokud jde o budoucnost dialogu s USA.

„Američanům byly předány návrhy na odstranění těchto vážných bariér na cestě k plnému ozdravení vztahů mezi Moskvou a Washingtonem,“ sdělilo také ministerstvo, aniž by upřesnilo, jaké překážky konkrétně má na mysli.

Resort se také věnoval válce na Ukrajině, kterou Rusko zahájilo před téměř čtyřmi lety. „Rozmístění vojenských jednotek, vojenských objektů, skladů a jiné infrastruktury západních zemí na Ukrajině je pro nás nepřijatelné a bude kvalifikováno jako zahraniční intervence, která představuje přímou hrozbu pro bezpečnost Ruska,“ stojí v nich například.

Konkrétně Moskva kritizuje třeba Berlín, který se podle ní snaží s Ruskem hovořit jazykem ultimát a z pozice síly, což je podle ruské diplomacie absurdní a odsouzené k nezdaru. Německo údajně pohání posedlost revanší za dřívější porážky.

Terčem kritiky se staly také Ukrajina, Evropská unie a Británie, které se podle Moskvy snaží torpédovat iniciativy k ukončení války na Ukrajině. Jakékoliv návrhy musí být podle Ruska v souladu s cíli speciální vojenské operace, jak Moskva válce na Ukrajině oficiálně říká.

