Putin spěšně poslal vyjednavače do USA, aby zachránil vztahy s Trumpem

  16:05
Kreml narychlo poslal do Washingtonu svého hlavního vyjednávače, aby se pokusil zachránit vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, napsal v pátek portál The Moscow Times. Cesta Kirilla Dmitrijeva do USA následuje poté, co Trump uvalil sankce proti ruským ropným společnostem Rosněfť a Lukoil a zrušil summit s ruským vůdcem Vladimirem Putinem v Budapešti.
Ruský diplomat Kirill Dmitrijev mluví s novináři na Arktickém fóru. (27. března 2025)

O Dmitrijevově příletu do Washingtonu nejprve informovala televize CNN s odvoláním na své anonymní zdroje. Návštěvu také potvrdily zdroje ruské agentury RIA Novosti. Podle portálu Axios se má Dmitrijev v sobotu v Miami setkat s Trumpovým vyslancem Stevem Witkoffem.

Devětačtyřicetiletý Dmitrijev, který studoval na Harvardu a na Stanfordské univerzitě v Kalifornii, má blízko k Putinovi i přes příbuzenské vztahy. Za ženu má kamarádku Putinovy mladší dcery Jekatěriny Tichonovové, poznamenaly The Moscow Times.

Dmitrijeva nicméně čeká těžký úkol zachránit vztahy s Trumpovou administrativou, které zamířily ke dnu po Putinově odmítnutí přerušit válku proti Ukrajině. Po jednáních s ruským diktátorem, která pokračují od zimy, Trump dospěl k závěru, že jej Putin tahá za nos. Trumpovo rozčarování dosáhlo vrcholu, když pochopil, že po každém jednání s Putinem následují nové ruské útoky na Ukrajinu.

Dmitrijev byl začleněn do týmu vyjednávačů s Trumpem v únoru, spolu s Putinovým poradcem Jurijem Ušakovem a šéfem rozvědky Sergejem Naryškinem. Washington jako první z ruských představitelů navštívil v dubnu. Předkládal mimo jiné návrhy na rusko-americké společné projekty, od rozvoje Arktidy přes těžbu vzácných zemin až po stavbu podmořského tunelu mezi Čukotkou a Aljaškou.

