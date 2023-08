Rusko údajně zabilo 150 vojáků u Dněpru. Mrtvé civilisty hlásí Černihiv

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Ruská raketa zasáhla v našem Černihivu přímo městské centrum. Náměstí, polytechnická univerzita, divadlo,“ napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti Telegram. „Obyčejná sobota, kterou Rusko změnilo v den bolesti a ztrát. Jsou tam mrtví, jsou tam zranění,“ dodal.

V divadle v severoukrajinském městě se podle agentury Unian konala výstava výrobců bezpilotních letounů. V okamžiku dopadu rakety bylo na místě mnoho civilistů. Ukrajinské úřady z bezpečnostních důvodů předem nezveřejnily, kde přesně se událost uskuteční, a místo konání oznámily až čtyři hodiny před začátkem, píše Unian. Podle svědků raketa zasáhla přímo výstavní prostory.

Ukrajinské letectvo dříve oznámilo, že Rusko v noci na sobotu vyslalo na ukrajinské území 17 dronů, z nichž 15 se podařilo sestřelit. Ruské bezpilotní letouny vzlétly z ruské Kurské oblasti a na Ukrajinu, která se brání ruské invazi už téměř 18 měsíců, přiletěly ze severovýchodu. Oblasti v centrální a západní části Ukrajiny vyhlásily letecký poplach.

„(Ukrajinské síly) zničily 15 nepřátelských dronů,“ uvedlo ukrajinské letectvo. Co se stalo se dvěma nesestřelenými stroji, neupřesnilo.

Dva vojáci hlídající pravý břeh Dněpru.

O akci na jižním úseku frontu, při které se ruské armádě podařilo překazit operaci ukrajinských vojáků, v sobotu informovalo ruské ministerstvo obrany. „Ruská armáda porazila nepřátelský výsadek o zhruba 150 lidech, kteří se snažili získat pozice na levém břehu Dněpru,“ citovala agentura AFP z prohlášení ministerstva. Řeka v těch místech tvoří frontovou linii.

Boj o Dněpr

Boj o levý břeh Dněpru začal teprve před několika dny. Není proto divu, že některá ruská média píšou o začátku bitvy o levý břeh Dněpru. „Ukrajinská armáda vybudovala už dvě předmostí – u Antonivského mostu a u Kozači Laheri. Neustále probíhá zásobování jejich jednotek a rotace mužstev. Teď plánují třetí předmostí. Malinká předmostí se mohou slít v jedno velké. Pak hrozí průniku ke Krymu,“ varoval před nedávnem prorežimní politolog Sergej Markov.

Odhady západních expertů jsou o dost konzervativnější. Podle Institutu pro studium války (ISW) se sice ukrajinským elitním jednotkám na rozdíl od minulých nájezdů přes Dněpr podařilo vytvořit pozice na levém břehu, o předmostí se však hovořit nedá. Svědčí o tom i fakt, že u vsi Kozači Laheri operuje jen lehká pěchota, žádné pokusy o přepravu obrněnců či tanků nebyly podniknuty.

„Žádné ruské zdroje neuvádějí, že by ukrajinské síly na levém břehu disponovaly těžkou technikou nebo vozidly nutnými k vytvoření předmostí, jež by umožnilo širší útočné operace na levém břehu v Chersonské oblasti,“ píše americký bezpečnostní think tank. Podle něj ovšem těžkou techniku u Kozači Laheri nemají ani Rusové.

Vzdušné útoky

Ruské úřady zároveň ohlásily dva vzdušné ukrajinské útoky, jeden na Krymský poloostrov, který Moskva anektovala v roce 2014, a druhý na vojenské letiště v Novgorodské oblasti na severozápadě Ruska.

Nad Krymem ruská protiletecká obrana sestřelila ukrajinskou střelu a incident si nevyžádal žádné oběti ani škody, uvedlo ruské ministerstvo obrany.

V Novgorodské oblasti, která leží stovky kilometrů od ruských hranic s Ukrajinou, ukrajinský dron podle ruského ministerstva způsobil požár a poškodil jedno vojenské letadlo. Nikdo ale nebyl zraněn a plameny se podařilo rychle uhasit, ohlásila Moskva. Agentura AFP podotkla, že ruská armáda jen vzácně připouští útoky na svou vojenskou infrastrukturu.

V posledních měsících se zvýšil počet hlášení ruských úřadů o ukrajinských dronových útocích hluboko za ukrajinsko-ruskými hranicemi, připomíná agentura Reuters. Jeden bezpilotní letoun tento týden narazil do budovy v centru Moskvy poté, co jej ruská protivzdušná obrana sestřelila, a narušil letecký provoz na všech civilních letištích ruské metropole vzdálené od hranic stovky kilometrů.