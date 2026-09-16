Rusko zničilo sklad produkční společnosti, kterou spoluzaložil Zelenskyj

Společnost Kvartal 95 v příspěvku na facebooku informovala, že „v důsledku dalšího ruského dronového útoku byl zničen sklad, kde se nacházely rekvizity našeho studia“. Kvartal 95 přišel o velký počet dekorací, kostýmů a dalších věcí, které „v uplynulých dvaceti letech byly součástí našich koncertů, televizních show, filmů a seriálů“. Společnost také napsala, že se při útoku nikomu nic nestalo.
„Ruské zbraně mohou ničit majetek. Ale nás nemohou zastavit,“ uvedl Kvartal 95 a ujistil, že bude pokračovat v práci, „psát vtipy a pomáhat obráncům Ukrajiny“.
Tuto společnost v roce 2003 Zelenskyj založil v Kryvém Rihu s bratry Serhijem a Borysem Šefirovými. Jejich nejznámějším počinem je komediální seriál Sluha národa, v němž Zelenskyj hrál obyčejného učitele historie, jehož osud katapultoval do prezidentského křesla.
Ukrajinci si Zelenského skutečným prezidentem zvolili v roce 2019. V čele země stojí v době ruské invaze na Ukrajinu, která je nejkrvavějším konfliktem v Evropě od konce druhé světové války.
Ve skladu Nadace Oleny Zelenské v Kyjevě byla humanitární pomoc, kterou organizace nakupovala a získávala od partnerů, aby ji mohla předat dětem, rodinám a různým zařízením po celé Ukrajině. Zničené jsou generátory, domácí spotřebiče, notebooky, tablety, čtečky elektronických knih, zdravotnické vybavení a další věci.
„Veškerá tato pomoc měla konkrétní účel: podporovat vzdělávání dětí, práci škol a nemocnic, pomoc rodinám v různých ukrajinských regionech,“ uvedla nadace. Dodala, že mění logistiku a pracuje nad tím, aby co nejrychleji zajistila potřebnou pomoc těm, kdo ji potřebují. Při útoku se nikomu nic nestalo.
Ruská armáda v posledních týdnech zesílila útoky na sklady a na logistická centra napříč Ukrajinou. Podle ukrajinských činitelů se snaží ochromit chod firem v napadené zemi. Moskva po takových útocích uvádí, že mířila na cíle zajištující dodávky pro ukrajinské ozbrojené síly.