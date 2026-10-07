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Ruské rakety přiletěly, když spali. Z trosek domů na Ukrajině tahají i těla dětí

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  9:50aktualizováno  9:50
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Trosky domů v obci Pryluky v Černihivské oblasti, kterou napadly ruské drony....

Trosky domů v obci Pryluky v Černihivské oblasti, kterou napadly ruské drony. (7. října 2026) | foto: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Chernihiv regionReuters

Trosky domů v obci Pryluky v Černihivské oblasti, kterou napadly ruské drony....
Trosky domů v obci Pryluky v Černihivské oblasti, kterou napadly ruské drony....
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Noční útok ze strany Ruska na Kyjev. Nejnovější údery přišly v den, kdy slaví...
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Nejméně čtyři mrtvé a 20 raněných, včetně tří dětí, si vyžádal ruský útok na město Pryluky v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny, informovali ukrajinští záchranáři. Jednoho člověka vyprostili z trosek. Dva lidé byli zabiti a sedm zraněno při ruském útoku na Kremenčuk v centrální části Ukrajiny, oznámil šéf vojenské správy Poltavské oblasti Vitalij Djakivnyč.

Ukrajinské úřady již dříve informovaly o dvou obětech v Kyjevě. Pryluky zasáhly ruské rakety, z nichž jedna dopadla na obytný dům. Stalo se to ráno, kdy lidé ještě spali, napsal náčelník oblastní správy Vjačeslav Čaus na telegramu, kde také zveřejnil snímky z místa zásahu.

„Člověk stojí uprostřed trosek a neví, kde začít. Přesně na to nepřítel spoléhá: že se budeme bát usnout, bát se pustit děti z dohledu, bát se plánovat budoucnost. Moc dobře vědí, co lidem způsobují,“ komentoval Djakivnyč záběry škod v Kremenčuku.

Rusko proti Ukrajině v noci zaútočilo balistickými raketami, 48 střelami s plochou dráhou letu a 130 drony; ukrajinské letectvo tvrdí, že se podařilo zneškodnit pět raket, 39 střel a 117 dronů.

Hlavními cíli útoku byly Kyjevská, Charkovská, Poltavská a Dněpropetrovská oblast. Policie informovala, že v Kyjevě pyrotechnici zneškodňují ruskou raketu, která nevybuchla.

Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

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