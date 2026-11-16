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Drony útočily na Moskvu i Krym. Rusko hlásí rekordních 1336 sestřelených strojů

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  7:30aktualizováno  7:56
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Ruský voják na nespecifikovnaném místě střílí z přenosného systému PVO Igla....

Ruský voják na nespecifikovnaném místě střílí z přenosného systému PVO Igla. Snímek ruského ministerstva obrany (16. července 2024) | foto: AP

Ve Volgogradu hoří jedna z největších ruských ropných rafinerií
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Ruské ministerstvo obrany v pondělí oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 1336 ukrajinských dronů. Jde zřejmě o nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Úřady informují o několika zraněných.

Kolik nepilotovaných letounů do ruského vzdušného prostoru proniklo, Moskva nezveřejňuje. Ruská protivzdušná obrana drony sestřelovala například nad Tverskou, Belgorodskou, Rjazaňskou nebo Voroněžskou oblastí, dále nad Moskvou a nad Moskevskou oblastí nebo nad okupovaným Krymem. Ukrajina přitom zaútočila na Kerčský most spojující okupovaný Krym s ruskou pevninou, oznámily okupační úřady. Provoz na něm bude dopoledne omezen.

Gubernátor západoruské Rostovské oblasti Jurij Sljusar oznámil, že v Azově při vzdušném útoku utrpěli zranění tři muži, kteří byli odvezeni do nemocnice. „V Azově začalo ve čtyřech výrobních objektech hořet,“ uvedl. Nespecifikoval, o jaké objekty jde, napsal ruskojazyčný servis BBC. Například telegramový kanál Astra informuje, že v Azově hoří sklad ropných produktů.

Dva dospělí a jedno dítě v okrese západně od jihoruského Krasnodaru utrpěli zranění, když trosky sestřeleného dronu zasáhly rodinný dům, oznámil podle BBC regionální krizový štáb. Zasažen byl také průmyslový podnik v obci Ilskij. Úřady nezveřejnily, o jakou firmu šlo, nicméně v Ilském se nachází jedna z největších rafinerií na jihu Ruska, která se už několikrát stala cílem ukrajinského útoku.

Kvůli vzdušnému poplachu omezila provoz moskevská letiště Šeremeťjevo a Vnukovo, uvádí BBC. Ukrajina se k poslední vlně útoků v Rusku nevyjádřila.

Ukrajina útoky na ruském území podniká v odvetě za údery, které Rusko provádí na cíle na jejím území. Ukrajinské drony často míří na ruské rafinerie a na další podniky petrochemického průmyslu. Kyjev opakuje, že se snaží omezit zásobování ruských invazních sil pohonnými hmotami a připravit Moskvu o příjmy z prodeje ropných produktů.

13. listopadu 2026
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