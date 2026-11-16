Drony útočily na Moskvu i Krym. Rusko hlásí rekordních 1336 sestřelených strojů

Kolik nepilotovaných letounů do ruského vzdušného prostoru proniklo, Moskva nezveřejňuje. Ruská protivzdušná obrana drony sestřelovala například nad Tverskou, Belgorodskou, Rjazaňskou nebo Voroněžskou oblastí, dále nad Moskvou a nad Moskevskou oblastí nebo nad okupovaným Krymem. Ukrajina přitom zaútočila na Kerčský most spojující okupovaný Krym s ruskou pevninou, oznámily okupační úřady. Provoz na něm bude dopoledne omezen.
Gubernátor západoruské Rostovské oblasti Jurij Sljusar oznámil, že v Azově při vzdušném útoku utrpěli zranění tři muži, kteří byli odvezeni do nemocnice. „V Azově začalo ve čtyřech výrobních objektech hořet,“ uvedl. Nespecifikoval, o jaké objekty jde, napsal ruskojazyčný servis BBC. Například telegramový kanál Astra informuje, že v Azově hoří sklad ropných produktů.
Dva dospělí a jedno dítě v okrese západně od jihoruského Krasnodaru utrpěli zranění, když trosky sestřeleného dronu zasáhly rodinný dům, oznámil podle BBC regionální krizový štáb. Zasažen byl také průmyslový podnik v obci Ilskij. Úřady nezveřejnily, o jakou firmu šlo, nicméně v Ilském se nachází jedna z největších rafinerií na jihu Ruska, která se už několikrát stala cílem ukrajinského útoku.
Kvůli vzdušnému poplachu omezila provoz moskevská letiště Šeremeťjevo a Vnukovo, uvádí BBC. Ukrajina se k poslední vlně útoků v Rusku nevyjádřila.
Ukrajina útoky na ruském území podniká v odvetě za údery, které Rusko provádí na cíle na jejím území. Ukrajinské drony často míří na ruské rafinerie a na další podniky petrochemického průmyslu. Kyjev opakuje, že se snaží omezit zásobování ruských invazních sil pohonnými hmotami a připravit Moskvu o příjmy z prodeje ropných produktů.
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13. listopadu 2026