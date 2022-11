„Psům psí smrt.“ Vagnerovci ubili zběha kladivem, pravost videa nelze ověřit

Na ruských sociálních sítích se v neděli rozšířilo video, které má zachycovat zabití bývalého ruského žoldnéře, který přešel na stranu Ukrajiny. Muž je ubit kladivem do hlavy a podle proruských blogerů jde o pomstu za jeho údajnou zradu, napsala agentura Reuters. Jak se Rus jménem Jevgenij Nužin dostal zpátky do rukou Rusů, není jasné. Podle některých informací se tak stalo při výměně zajatců, on sám nicméně říká, že byl unesen.