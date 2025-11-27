Evropští politici, kteří varují před ruským útokem na Evropu, podle Putina zřejmě slouží zájmům obranného průmyslu. Obvinil je, že se tímto způsobem snaží nahnat politické body.
Putin ocenil, že v návrhu mírové dohody Američané berou v úvahu ruskou pozici. „Souhlasíme, že Trumpův mírový ukrajinský plán může být využit jako základ pro budoucí dohody,“ prohlásil.
Zároveň Putin zkritizoval americké sankce na ruské ropné společnosti. Uvedl, že jej překvapily. Podle něj sankce ničí rusko-americké vztahy.
Šéf Kremlu uvedl, že válka skončí, pokud se ukrajinští vojáci stáhnou z klíčových pozic. Pokud ne, Rusko podle něj dosáhne svých cílů silou.
Ruský prezident znovu zopakoval svá tvrzení, že ukrajinské vedení je nelegitimní. Podle něj je zbytečné s ním podepisovat nějaké dokumenty. Dodal, že se Rusko chce s Ukrajinou nakonec dohodnout.
Nikdo neomezí náš vojenský rozpočet, tvrdí Moskva
Žádná vnější síla nebude nikdy schopna omezit ruské vojenské výdaje a přítomnost jednotek takzvané koalice ochotných na Ukrajině nepřipadá v úvahu. V reakci na výroky evropských představitelů z tohoto týdne prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško.
Reagoval tak na slova šéfky zahraniční politiky EU Kajy Kallasové, podle níž má-li válka na Ukrajině skutečně skončit, měly by být omezeny stavy ruské armády a také ruské vojenské výdaje.
„Říkat si může, co chce. Nikdo není schopen omezit náš vojenský rozpočet. Logika (Západu) je taková, že čím více nás budou připravovat o takzvané příjmy z ropy a plynu, tím menší budeme mít možnosti vyrábět zbraně a posilovat naši vojenskou moc,“ citovala Gruška agentura TASS. Dodal, že čím více Západ přitvrzuje svou politiku vůči Moskvě, tím je podle něj Rusko jen silnější.
Gruško novinářům v Moskvě také sdělil, že lídři Evropské unie dělají všechno pro to, aby zabránili mírovému řešení konfliktu na Ukrajině. Současně vyloučil vyhlídky na nasazení vojáků koalice ochotných na Ukrajině, podle něj tato možnost „vůbec nepadá úvahu“.