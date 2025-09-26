Ať ruští diplomaté hlásí všechny cesty uvnitř bloku, navrhuje EU

Diplomatická služba EU v pátek v rámci nových sankcí proti Rusku navrhla, aby jeho diplomaté působící na území unie měli povinnost oznamovat veškeré své cesty v rámci bloku. Návrh na omezení pohybu ruských diplomatů po schengenském prostoru už dva roky prosazuje zejména Česko, zatím ale pro něj nezískalo dostatečnou podporu.
O novém, devatenáctém balíku sankcí proti Rusku, který před několika dny představila Evropská komise, dnes v Bruselu opět jednali velvyslanci při EU. Podle Reuters je návrh diplomatické služby doplňkem k těmto navrhovaným omezením.

Pro Rusy by existovala oznamovací povinnost a jednotlivé státy EU by tak ruským diplomatům mohly zakázat vstup na své území, jestliže by chtěly.

Český ministr zahraničí Jan Lipavský opakovaně připomínal, že celá řada špionážních aktivit se odehrává pod diplomatickým krytím, což je „veřejně známým faktem“.

Česko proto již dlouhé měsíce požaduje, aby ruští diplomaté dostávali víza a povolení k pobytu, která umožní pohyb jen v hostitelské zemi, a nikoli po celém schengenském prostoru.

Zároveň chce, aby EU přijímala jen biometrické pasy, které je obtížnější padělat či propojit s falešnou identitou. Pro svůj návrh získávali Češi v EU poslední dobou čím dál větší podporu.

Některé země, například Německo, Maďarsko či Itálie, ale s tímto opatřením měly stále problém. Obávají se totiž recipročních kroků ze strany Moskvy.

