Scholz varoval před další ruskou agresí, zároveň podpořil Finsko se Švédskem

Rusko porušilo zásadu, že hranice v Evropě se násilím nemění, a nelze proto vyloučit, že se o to ruská vláda pokusí i u dalších zemí. V úterý to prohlásil německý kancléř Olaf Scholz, jenž se sešel s premiérkami Finska a Švédska, které nyní zvažují, zda kvůli ruské agresi nevstoupí do NATO. Pokud tak učiní, mohou se podle Scholze spolehnout na německou podporu.