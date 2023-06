Popravy a mobilizace. Prigožin na turné v Rusku kázal, jak na vítězství

Podle nezávislého portálu Meduza se Prigožinův projekt zaměří na „vojensko-vlasteneckou výchovu mládeže“ nebo na to, aby s Rusy „upřímně hovořil“ o problémech souvisejících s válkou na Ukrajině a nejen o „úspěších“ ruského ministerstva obrany.

Šéf Wagnerovců je s resortem v dlouhodobém konfliktu. Terčem jeho kritiky za neschopnost při vedení bojů na Ukrajině jsou zejména ministr obrany Sergej Šojgu a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov, jenž dostal na starost přímé velení operací proti Ukrajině.

Prigožin na konferencích, které uspořádal v Jekatěrinburgu, Vladivostoku a Novosibirsku, řekl, že válka bude dlouhá a je nutné vyhlásit všeobecnou mobilizaci. „Pokud uděláme vše správně, předpovídám, že do dvou let osvobodíme Donbas a za tři až čtyři léta se dostaneme do Kyjeva,“ řekl.

Dodal, že jen na dobytí Donbasu bude zapotřebí asi 200 tisíc vojáků. „K dobytí Kyjeva je nutné zalarmovat celou společnost a převést celou ekonomiku na výrobu zbraní a munice,“ uvedl podnikatel, podle něhož je třeba do války zmobilizovat na dva miliony Rusů.

Klíč k vítězství: mobilizace, disciplína, popravy

„Recept na vítězství ve speciální vojenské operaci je kromě generální mobilizace i dobré vedení armády, disciplína a popravy dezertérů. Ze všech šéfů obranných podniků je nutné učinit armádní personál. Je nutné ze země udělat vojenské monstrum, abychom tu měli více zbraní než v KLDR,“ hřímal Prigožin.

Ten se na setkáních vrátil také k pondělnímu dronovému útoku na Moskvu. Úředníkům v metropoli vytkl, že nebyli připraveni.

„První stupeň protivzdušné obrany a boj proti bezpilotním letounům by měl být podél rusko-ukrajinské hranice. Druhá úroveň by měla být na hranici Moskevské oblasti, třetí před Moskvou,“ řekl.

Šéf Wagnerovců rovněž agitoval za návrat trestu smrti. Podle něho válku s Ukrajinou jinak nelze vyhrát. „Soudruh (Josif Vissarionovič) Stalin měl naprostou pravdu. Možná se v mnoha případech mýlil, když někoho zastřelil z politických důvodů, ale trest smrti ve válce musí být,“ uvedl.

Nutné je podle Prigožina i vyhlášení stanného práva. „Pokud prohrajeme, tak se Rusko vrátí na začátek 90. ​​let, kdy všechny státní podniky patřily zahraničním investorům. A poté budeme africkým státem, ve kterém velcí strýcové dostávají peníze za prodaný plyn, ropu, měď, cín a vše ostatní. A lid bude existovat, aby uspokojil jejich potřeby. A zadruhé, pokud neuspějeme, vezmou nám naši národní kulturu a způsob života,“ podotkl.

Proč dal svému projektu název „Wagnerovci. Druhá fronta“, Prigožin neupřesnil, zato se rozčiloval, že jeho skupina už nemůže verbovat trestance v ruských věznicích. Tato činnost nyní náleží pouze ruskému ministerstvu obrany. „Zatrhli nám to ze žárlivosti,“ uvedl

Rusko si podle Prigožina musí zvyknout na to, že zůstane v dlouhodobé izolaci. „Čeká nás v zemi dlouhá práce. Budeme muset být samostatní. Máme kov, zlato, lidi, elektřinu. Máme vše, co potřebujeme,“ podotkl s tím, že je v Rusku třeba znovu zavést plánované hospodářství.

Myslel jsem Gerasimova, hájil se Prigožin

Prigožin se také vrátil ke svým slovům o „šťastném dědečkovi“ z počátku května, která vyvolala v Kremlu pozdvižení. „Jsou lidé, kteří bojují, a jsou lidé, kteří hromadí. Místo toho, aby koupili náboje, zabili nepřítele, zachránili život našich vojáků, tak naše muže zabíjejí. Mezitím si šťastný dědeček myslí, že se má dobře. A co má dělat naše země dál? Jak vyhrajeme válku, pokud se ukáže, že ten dědeček je blbec?“ řekl tehdy.

Tvrzení okamžitě vedlo ke spekulacím, že měl na mysli sedmdesátiletého prezidenta Vladimira Putina. „Myslel jsem Gerasimova, který nám upíral střelivo. Obrana z toho pak udělala humbuk,“ míní Prigožin. Toho podle Meduzy v dalších dnech čeká ještě konference v Nižném Novgorodu.

Přestože Prigožinova slova působí jako agitace, šéf Wagnerovců zdůraznil, že jeho současnou činnost nelze pokládat za začátek politické kariéry. „Neplánuji zakládat vlastní stranu ani kandidovat na ruského prezidenta,“ řekl.

Prigožinovi žoldáci měli rozhodný podíl na bitvě o východoukrajinské město Bachmut, o které se bojovalo od loňského léta. Rusové nyní tvrdí, že město (z něhož zbyly jen rozvaliny) dobyli, Ukrajinci naopak hlásí, že se stále drží na předměstích a dosahují postupu na křídlech v okolí města. Ve čtvrtek Prigožin oznámil, že se Wagnerovci začínají z města stahovat a předávají pozice ruské armádě.

Prigožin je jednou z mála ruských veřejných osobností, které během války otevřeně kritizují nejvyšší představitele, především vedení armády a ministerstva obrany. K jeho výrokům se ale ruská oficiální místa zpravidla nijak nevyjadřují.