Akce „vlastenec Z“. Proč mají ruské děti kreslit bojová letadla, zbraně, tanky a rakve?

Když za Michailem Salejčukem v květnu přišel jeho devítiletý syn Kirill s podivnými otázkami, nevěděl, jak má reagovat. „Tati, co je to speciální operace? Byl jsi někdy ve válce? A je pravda, že by nás někdo mohl napadnout?“ domáhalo se dítě odpovědí.

Salejčuk zakrátko zjistil, odkud vítr vane. Jeho syn chodí do Domu dětského umění v Sakmaře, která leží v Orenburgské oblasti u hranic s Kazachstánem. Podobně jako další děti po celé zemi, také Kirill a jeho spolužáci navštívili v posledních týdnech sérii přednášek o válce na Ukrajině.

Lektoři na setkáních děti vyzvali k účasti v národní umělecké soutěži nazvané „vlastenec Z“, jejímž cílem je zasít do jejich myslí narativ Kremlu o invazi. Zapojit se může každé ruské dítě ve věku od sedmi do osmnácti let.

„Ředitelka institutu žákům řekla, že lidé na Ukrajině trpí pod nadvládou nacistů a že Rusko pomáhá tamním civilistům. Obrázky dětí mají inspirovat naše muže v boji,“ popsal Salejčuk Rádiu svobodná Evropa (RFE). Děti soutěží například v kategoriích „Z pro vítězství“ nebo „Síla leží v pravdě“.

Název soutěže i jejích kategorií je odvozen od písmen Z a V, kterými ruská armáda po zahájení útoku označovala svá vojenská vozidla a jež se postupně stala symbolem podpory ruského válečného úsilí.

Ruské děti malují do soutěže tanky a rakve:

Рыжая @linaRo78 @TBZH4 @ahatan1970 У кого-то дети спокойно на конкурс и такие рисунки рисуют. Так, что не все дети -не обобщайте)) https://t.co/b5KL5uQChP oblíbit odpovědět

Rodiče dětem na účast raději kývnou

Účast na projektu podle Salejčuka sice není povinná, instruktoři ale dětem zdůrazňují, že je to „zásadní a důležitý úkol“. „Přijde mi to příliš brzy. Úkolem mého syna je učit se, sportovat a hrát si. Život je už tak dost těžký. Proč na děti svalovat břemeno krve, smrti a násilí,“ uvedl Salejčuk.

Soutěž však synovi nakonec nezakázal. „Námitka by mě stála víc,“ myslí si. Jeho názor sdílí i někteří další rodiče. „Nechápu smysl tohoto projektu. Proč mají děti kreslit bojová letadla a zbraně?“ uvedla Viktoria Gerasimovová, jejíž dcera Maria je Kirillova spolužačka.

„Dcera domů přinesla nedodělanou kresbu. Učitel dětem dovolil, aby ji dokončily doma s rodiči. Ve skutečnosti jim nezáleží na vzdělávání dětí, hlavní je vytvořit obrázek, kterým se mohou učitelé prezentovat,“ říká Gerasimovová, která dceři na účast rovněž kývla, aby „nevyčnívala“.

Na snímcích z Domu dětského umění je vidět, že na jeho chodbách visí jedno „vlastenecké dílo“ vedle druhého. Projekt podle Gerasimovové dokonce zastínil připomínku vítězství ve druhé světové válce.

Ačkoli mnozí rodiče mají o soutěži pochybnosti, většina místních obyvatel ji podle RFE nicméně vítá. Stejně jako další proválečné akce ve městě. „Je to správné. Měli by všechno vědět od dětství. Jen se podívejte, kolik mladíků se do naší oblasti vrací v rakvích,“ uvedl obyvatel Dmitrij Syrovatov.

Děti před ruskou školou vytvořily písmeno Z:

Podle oficiálních údajů dosud na Ukrajině padlo osmdesát mužů pocházejících z Orenburgské oblasti. „Děti musí vědět, co jsou to fašisté, aby už nebyla válka. Od dětství potřebují vědět, že se nenechají zmást západní propagandou, dodal Syrovatov.

Umělecká soutěž se zařadila mezi další akce které ruští úředníci v posledních měsících na podporu invaze odstartovaly. Patří mezi ně například psaní dopisů ruským vojákům, pózování ve tvaru písmene Z, demonstrace či recitace oslavných básní. Při všech těchto iniciativách úředníci s oblibou využívají děti.