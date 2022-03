Pro Rusy palivo i márnice. Lukašenka zahnali do kouta, za podporu Kremlu musí platit, tvrdí experti

Bezmála měsíc z Běloruska startují rakety a bombardéry mířící na ukrajinská města. Minsk poskytuje ruské armádě palivo a prý i márnice. Podle expertů Lukašenko podporuje ruskou agresi proti Ukrajině, aby zůstal u moci.

Kreml zahnal běloruského autokrata Alexandra Lukašenka do kouta. USA a NATO se domnívají, že se Bělorusko brzy bude muset na straně Ruska zapojit do války na Ukrajině. Naznačuje to i růst napětí mezi Kyjevem a Minskem. Koncem minulého týdne všichni běloruští diplomaté opustili ambasádu v hlavním městě Ukrajiny. Údajně kvůli tlaku ukrajinských orgánů. Ve středu běloruské ministerstvo zahraničí dalo 72 hodin na opuštění země ukrajinským diplomatům. V Minsku jich zůstane zatím jen pět.

Ukrajinský generální štáb uvedl, že hrozba útoku běloruské armády na Ukrajinu je vysoká. Poblíž ukrajinské hranice by se měly nacházet jednotky elitní 38. samostatné gardové úderné výsadkové brigády. Běloruské ministerstvo obrany tvrdí, že výsadkáři byli z oblasti sousedící s Ukrajinou staženi.