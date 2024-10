Sestra z ruské nemocnice litovala vojáky, dostala osm let v trestanecké kolonii

Zdravotní sestru začaly úřady stíhat podle BBC News za příspěvky na sociální síti, ve kterých kritizovala zabíjení a mučení civilistů během ruské okupace ukrajinského města Buča a ruské ostřelování města Vinnycja. Úřady ji zadržely letos na jaře.

Zpočátku byla v domácím vězení, ale minulý měsíc ji soud poslal do vazby, protože se vydala k zubaři bez toho, že by vyrozuměla dohlížející orgán. Menšichová vinu nepřiznala a odmítala, že by uvedené příspěvky na sociální síti byly jejím dílem.

Soud uznal Menšichovou vinnou ze šíření „lživých informací“ o ruské armádě kvůli „politické nenávisti“. Za „lživé“ pokládají ruské úřady veškeré informace, které nejsou v souladu s oficiální verzí Moskvy. Ruští zákonodárci krátce po vpádu ruských vojsk do sousední země přijali příslušné zákony, které mají umlčet veškerou kritiku a nesouhlas, připomněla agentura AFP.

Před soudem zdravotnice prohlásila, že je nevinná a že jí bylo líto zraněných ruských vojáků, kteří se léčili v národním zdravotním a chirurgickém středisku v Moskvě, kde pracovala jako sestra na anesteziologii.

„Víte, co cítí žena, kdy jde okolo (zraněných vojáků)? Soucit, a ne nenávist, ze které mne obviňujete. Opravdu jsem byla kvůli nim smutná,“ zdůraznila. „Chcete mne odsoudit jako za vraždu, ale bojovala jsem za vaše zdraví. Starala jsem se o mnoho prokurátorů a soudců z celé Moskvy,“ dodala.

22. ledna 2024