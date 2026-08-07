Poradce ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak zkraje srpna v rozhovoru pro německou veřejnoprávní mediální společnost Deutsche Welle uvedl, že Kyjev byl ochoten přistoupit na zastavení války.
Jak Podoljak sdělil, Ukrajina předložila Rusku několik variant příměří s cílem ukončit konflikt před zimou a zahájit diplomatická jednání. Návrhy zahrnují vzdušné příměří, energetické příměří a zmrazení bojů na frontové linii, přičemž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je připraven k přímému jednání s Vladimirem Putinem.
Obavy z mobilizace jsou extrémně vysoké. Tento stav, který Rusové pociťují, lze popsat jako beznadějná jistota kombinovaná s pocitem bezmoci.