Raději do ciziny nebo do lesů. Rusové se obávají mobilizace, i když nemusí přijít

Jiří Just
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Ruské mobilizační a výcvikové centrum pro nové vojáky u Moskvy. | foto: Profimedia.cz

Po volbách do bagančat a na frontu? V Rusku se objevují rozporuplné informace o možné nové vlně mobilizace. Někteří Rusové proto raději odjíždějí do zahraničí.

Poradce ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak zkraje srpna v rozhovoru pro německou veřejnoprávní mediální společnost Deutsche Welle uvedl, že Kyjev byl ochoten přistoupit na zastavení války.

Jak Podoljak sdělil, Ukrajina předložila Rusku několik variant příměří s cílem ukončit konflikt před zimou a zahájit diplomatická jednání. Návrhy zahrnují vzdušné příměří, energetické příměří a zmrazení bojů na frontové linii, přičemž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je připraven k přímému jednání s Vladimirem Putinem.

Obavy z mobilizace jsou extrémně vysoké. Tento stav, který Rusové pociťují, lze popsat jako beznadějná jistota kombinovaná s pocitem bezmoci.

Saša Ratnikovšéf tiskového odboru Hnutí odpíračů vojenské služby

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