Ruští oligarchové se hlásí o slovo. Chtějí zvrátit izolaci země, ale nesmí to přehnat

Jiří Just
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Andrej Melničenko, ruský miliardář, na kterého Spojené státy a Evropa uvalily sankce kvůli jeho údajným vazbám na Kreml, hovoří během rozhovoru s agenturou Associated Press v hotelu v rámci klimatického summitu OSN COP27 v Šarm aš-Šajchu v Egyptě ve středu 16. listopadu 2022. Uvedl, že ho protesty proti jeho zemi na summitu nepřekvapily, trvá však na tom, že Rusko chce i nadále aktivně spolupracovat v otázce globálního oteplování, protože tato problematika má na zemi zásadní dopad. | foto: CTK / AP / Thomas Hartwell ČTK

Rusko na pozadí války proti Ukrajině svádí diskusi o směřování země. Opatrně se do ní zapojují ruští miliardáři, kteří se politiky spíš stranili.

Muž, který by mohl změnit Rusko. Tak označil britský časopis The Economist ruského miliardáře Andreje Melničenka. Pro žurnál napsal rozsáhlou esej o ruské suverenitě a vizi, za jakých okolností mohou Rusko a Západ koexistovat.

Podnikatelé se snaží zapojit do diskusí o budoucnosti země a zajistit si v této budoucnosti své místo.

Ilja Graščenkov, ruský politolog

Jde o neobvyklou záležitost. Ruští miliardáři se ještě donedávna drželi stranou jakýchkoliv veřejných politických diskusí. Čtvrt století platila neformální a vnucená dohoda mezi Kremlem a oligarchy: boháči nebudou zasahovat do politiky a stát nebude zpochybňovat kontroverzní privatizaci z 90. let, která byla zdrojem jejich majetku. Poslední dobou, pod tlakem válečné reality, nikoliv oslabení Putinova vlivu, dochází k transformaci této dohody.

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Ruští oligarchové se hlásí o slovo. Chtějí zvrátit izolaci země, ale nesmí to přehnat

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