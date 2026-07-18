Ruští oligarchové se hlásí o slovo. Chtějí zvrátit izolaci země, ale nesmí to přehnat

Muž, který by mohl změnit Rusko. Tak označil britský časopis The Economist ruského miliardáře Andreje Melničenka. Pro žurnál napsal rozsáhlou esej o ruské suverenitě a vizi, za jakých okolností mohou Rusko a Západ koexistovat.
Podnikatelé se snaží zapojit do diskusí o budoucnosti země a zajistit si v této budoucnosti své místo.
Ilja Graščenkov, ruský politolog
Jde o neobvyklou záležitost. Ruští miliardáři se ještě donedávna drželi stranou jakýchkoliv veřejných politických diskusí. Čtvrt století platila neformální a vnucená dohoda mezi Kremlem a oligarchy: boháči nebudou zasahovat do politiky a stát nebude zpochybňovat kontroverzní privatizaci z 90. let, která byla zdrojem jejich majetku. Poslední dobou, pod tlakem válečné reality, nikoliv oslabení Putinova vlivu, dochází k transformaci této dohody.