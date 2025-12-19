Ruská státní železnice musí kvůli dluhům prodat v Moskvě mrakodrap

Ruská vláda nařídila státní železniční společnosti Rossijskije železnyje dorogi (RŽD), aby prodala mrakodrap v centru Moskvy a peníze použila na splacení části svého dluhu, který činí zhruba 50 miliard dolarů (více než bilion Kč). Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.

Společnost RŽD zaměstnává kolem 700 000 lidí. V poslední době se však podle Reuters potýká s negativními hospodářskými dopady ruské invaze na Ukrajinu. Její příjmy se snižují, zatímco náklady na úvěry rostou v důsledku vysokých úrokových sazeb.

Agentura Reuters již minulý měsíc informovala, že ruská vláda zkoumá možnosti, jak zlepšit finanční situaci RŽD. Podle zdrojů se o prodeji mrakodrapu rozhodlo na vládní schůzce, která se konala minulý týden.

Žádné rozhodnutí ohledně dalších dříve zvažovaných opatření, která zahrnující zvýšení cen za nákladní dopravu, restrukturalizaci dluhu, státní subvence a daňové úlevy, však nepadlo, uvedl jeden ze zdrojů. Na stole podle tohoto zdroje stále zůstává možnost přeměny části dluhu na akcie.

