Společnost RŽD zaměstnává kolem 700 000 lidí. V poslední době se však podle Reuters potýká s negativními hospodářskými dopady ruské invaze na Ukrajinu. Její příjmy se snižují, zatímco náklady na úvěry rostou v důsledku vysokých úrokových sazeb.
Agentura Reuters již minulý měsíc informovala, že ruská vláda zkoumá možnosti, jak zlepšit finanční situaci RŽD. Podle zdrojů se o prodeji mrakodrapu rozhodlo na vládní schůzce, která se konala minulý týden.
Žádné rozhodnutí ohledně dalších dříve zvažovaných opatření, která zahrnující zvýšení cen za nákladní dopravu, restrukturalizaci dluhu, státní subvence a daňové úlevy, však nepadlo, uvedl jeden ze zdrojů. Na stole podle tohoto zdroje stále zůstává možnost přeměny části dluhu na akcie.