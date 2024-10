V Rusku odsoudili k šesti letům amerického seniora, za mříže jde i jeho krajan

Soud v Moskvě odsoudil na šest let a deset měsíců 72letého amerického občana Stephena Jamese Hubbarda za to, že údajně bojoval jako žoldnéř na straně Ukrajiny. (7. října 2024) foto: AP

Na šest let a deset měsíců vězení odsoudil v pondělí soud v Moskvě 72letého amerického občana Stephena Jamese Hubbarda za to, že bojoval jako žoldnéř na straně Ukrajiny. Jeho obhájce se chce proti verdiktu odvolat. Sedm let a jeden měsíc si má odpykat i jiný americký občan, bývalý příslušník námořní pěchoty Robert Gilman, jehož soud ve Voroněži shledal vinným z útoku na vyšetřovatele a dozorce.