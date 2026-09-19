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Ruští boháči přicházejí o majetek. Kreml zestátněnými aktivy plní vyprázdněnou kasu

Jiří Just
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Ruský prezident Vladimir Putin si prohlédl relikvie ruského knížete Dmitrije Donského při bohoslužbě v Archandělské katedrále v Kremlu. (20. srpna 2026) | foto: AP

Ruským podnikatelům nahání hrůzu ukrajinské drony, ale i ruský stát. V zemi na pozadí války proti Ukrajině probíhá zestátňování tučných aktiv.

Kreml vymyslel, jak přinutit podnikatele bránit se ukrajinským dronovým útokům. A způsobil jim ještě větší vrásky a starost o majetek. Koncem srpna ruský prezident Vladimir Putin vydal dekret, podle něhož stát může převzít správu nad soukromou firmou, jejíž majitel nepřijal efektivní ochranná opatření proti ukrajinským dronům a dalším rizikům.

Podle dekretu spadají pod označení kritická infrastruktura firmy v energetickém sektoru, průmyslové podniky, komunikační zařízení, inženýrské sítě, dopravní a logistická infrastruktura či energetické objekty. Jinými slovy řada cílů, na které už nyní ukrajinské drony útočí: rafinerie, sklady obřích online obchodů či elektrárny v pohraničí.

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