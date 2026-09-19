Ruští boháči přicházejí o majetek. Kreml zestátněnými aktivy plní vyprázdněnou kasu

Kreml vymyslel, jak přinutit podnikatele bránit se ukrajinským dronovým útokům. A způsobil jim ještě větší vrásky a starost o majetek. Koncem srpna ruský prezident Vladimir Putin vydal dekret, podle něhož stát může převzít správu nad soukromou firmou, jejíž majitel nepřijal efektivní ochranná opatření proti ukrajinským dronům a dalším rizikům.
Podle dekretu spadají pod označení kritická infrastruktura firmy v energetickém sektoru, průmyslové podniky, komunikační zařízení, inženýrské sítě, dopravní a logistická infrastruktura či energetické objekty. Jinými slovy řada cílů, na které už nyní ukrajinské drony útočí: rafinerie, sklady obřích online obchodů či elektrárny v pohraničí.