Rudé náměstí uzavřou na nezvykle dlouho, šíří se strach z ukrajinských dronů

Rudé náměstí v Moskvě bude návštěvníkům uzavřeno na dva týdny, od 27. dubna do 10. května. Oficiálně se tento krok vysvětluje přípravami na tradiční vojenskou přehlídku, která se uskuteční 9. května, ale je to poprvé, co se náměstí uzavře na tak dlouhou dobu. Neoficiálně se hovoří o obavách z ukrajinských dronů. Ze zahraničních státníků přijede na oslavy jen kyrgyzský prezident.