Do krytů. Rusové opět udeřili raketami a drony. Polsko aktivovalo stíhačky

  8:22
Rusko v noci na úterý opět útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a způsobilo tak nouzové výpadky elektřiny v řadě regionů, včetně Kyjeva a jeho okolí, informovalo ukrajinské ministerstvo energetiky. Polsko kvůli ruským útokům na západní Ukrajinu vyslalo do vzduchu z preventivních důvodů stíhací letouny.
Následky ruského útoku v Kyjevské oblasti (23. prosince 2025)

Následky ruského útoku v Kyjevské oblasti (23. prosince 2025) | foto: Reuters

„Byly vyslány stíhací letouny a pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu byly uvedeny do zvýšené pohotovosti,“ uvedlo operační velení polských ozbrojených sil na sociální síti X. Tato opatření označilo za preventivní, jejich cílem bylo zajistit a chránit polských vzdušný prostor, zejména v oblastech sousedících s ohroženými regiony.

Podle ukrajinských médií provedly ruské síly kombinovaný útok s využitím řízených střel a dronů, protivzdušná obrana byla nasazena také v Kyjevské oblasti. Starosta Vitalij Kličko vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dříve varoval před možným zesílením ruských útoků počínaje úterním dnem. Mezitím prezident očekává také zprávu svého vyjednávače Rustema Umerova a šéfa generálního štábu Andrije Hnatova o výsledcích rozhovorů se zástupci amerického prezidenta Donalda Trumpa o možné mírové dohodě.

Také ukrajinská armáda v noci opět útočila drony na Rusko, které její zemi v únoru 2022 napadlo. Podle ranního hlášení ruského ministerstva obrany protiletecká obrana od pondělní noci do úterního rána sestřelila 29 ukrajinských dronů.

Z toho 14 bezpilotních letounů zničila nad Rostovskou oblastí, další nad Stavropolskou či Belgorodskou oblastí a jeden nad poloostrovem Krym, který Rusko v roce 2014 v rozporu s mezinárodním právem anektovalo.

Gubernátor Stavropolského kraje na jihu Ruska Vladimir Vladimirov v noci oznámil, že ukrajinské drony způsobily požár v průmyslové zóně Buďonnovsku, zřejmě byl zasažen petrochemický závod. Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar uvedl, že trosky dronů zničily několik obytných budov, ale nikdo nebyl zraněn.

