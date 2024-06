Válka je to nejlepší, co se Rusku za posledních 15 let přihodilo. Není to prvoplánový cynismus. Část ruské společnosti je nadšená z představy, že jejich armáda „osvobozuje“ Ukrajinu Západu navzdory.

A co víc, nejen že se za více než dva roky od rozpoutání konfliktu rapidně nepropadla životní úroveň v zemi, Rusové se mají díky válce lépe. Předně ti, kteří pomáhají udržovat válečnou mašinerii v chodu.