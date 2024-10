Habíbí, pojď válčit. Rusko nabírá na frontu Araby, slibuje občanství a peníze

„Nabízíme vám možnost snadno získat občanství prostřednictvím smluvní služby v ruské armádě. Dokumenty získáte i pro svou ženu, děti, rodiče,“ říká arabsky ve videu na YouTube náborář společnosti „Sergey Habibi“. Zařídit vše potřebné podle něho není problém.

Žadatelé předloží údaje ze svého pasu a zaplatí v přepočtu 23 tisíc korun za pozvání do Ruska. „Naše firma řeší různé pozvánky, včetně turistických, studentských, lékařských či obchodních,“ uvádí muž.

Pokud se zájemci rozhodnou pro vojenskou smlouvu v minimální délce jednoho roku, čeká je odlet do Ruska, kde je na letišti převezme zástupce ruské armády a odveze do výcvikového tábora v Permu. Tam budou měsíc trénovat vojenské dovednosti a ruštinu.

Slíbený plat za první měsíc činí podle portálu The Insider v přepočtu 217 tisíc korun a poté 50 tisíc korun měsíčně. O občanství lze žádat po půl roce služby. Pokud voják na frontě zemře, jeho rodina by měla získat jednorázovou částku 3,5 milionu korun a dědicové měsíční důchod 12 tisíc korun. Je také přislíbena repatriace těla vojáka do jeho vlasti.

Zdali arabští vojáci dostávají slíbené peníze, není jasné. Nezávislá ruská média od počátku bojů informují o vojácích, kteří si stěžují, že za službu na frontě dostávají od Ruska zlomek slíbených peněz nebo vůbec žádné. Podobné stížnosti zaznívají také z řad pozůstalých – problém získat peníze mají zejména v případě, že je jejich příbuzný vedený jako nezvěstný, a nikoli zabitý v boji.

Migranti pro frontu i sabotáže v EU

Za náborem Arabů stojí permský podnikatel Sergej Merzljakov a jeho obchodní partner, Rus iráckého původu Chálid Elamerí. Araby začali pro ruské ministerstvo obrany a soukromé vojenské společnosti shánět krátce po vpádu na Ukrajinu. Nyní jejich úsilí ještě zintenzivnilo – zřejmě v souvislosti s masivními ruskými ztrátami na ukrajinské frontě.

Dříve se tito muži specializovali na pašování migrantů. Podle The Insideru se mimo jiné podíleli na plánech vedených ruskou tajnou službou FSB, jejichž cílem bylo nasměrování migračních tras do Polska a Finska. Na podzim 2021, kdy se tisíce nelegálních migrantů hrnuly z Běloruska do Polska, jim Merzljakov udílel rady, jak rychle opustit Bělorusko, zatímco Elamerí jim vysvětloval, jak se nejlépe chovat na hranicích s EU.

Ačkoli jejich společnosti Arabům navenek nabízejí škálu možností – najít v Rusku či Bělorusku práci, získat vzdělání nebo legalizovat svůj status – ve skutečnosti jim jako hlavní a často jedinou cestou prezentují kontrakt s armádou. A podle The Insideru se zdá, že byznys kvete.

„Děkujeme každému vojákovi, který vstoupil do ruské armády. Děkujeme vojákům z Maroka, Alžírska, Tuniska, Iráku, Egypta a Sýrie,“ stojí v jednom z příspěvků „Sergey Habibi“ na Telegramu.

Ruská armáda se nyní snaží doplnit své řady, kde to jen jde. Podle západních odhadů počet ruských obětí – zabitých nebo zraněných v boji, přesahuje 500 tisíc. Stanice BBC v září uvedla, že z otevřených zdrojů potvrdila 70 tisíc mrtvých Rusů, přičemž odhadla, že skutečný počet padlých bude až 155 tisíc.

Rusko kromě Arabů nabírá také další cizince. Srí Lanka v létě oznámila, že začala vyšetřovat nelegální nábor svých občanů a usiluje o návrat stovek svých občanů, kteří odešli bojovat za Rusko.

Také sousední země Indie a Nepál uvedly, že mnoho jejich občanů bylo v uplynulém roce naverbováno do bojů po boku ruské armády. Řada z nich se na frontě ocitla proti své vůli poté, co jim ruská armáda slíbila nebojové pozice na stavbách nebo základnách. V ruské armádě slouží na Ukrajině také Srbové, Kamerunci, Nigeřané, Somálci nebo Kubánci.