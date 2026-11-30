Mezi stromy se táhnou řady hrobů. Ohrazené kovovými zábradlíčky nebo čerstvě zahrnuté. Nad některými vlají vlajky. Ruské, námořní pěchoty či výsadkářů. Pro řadu měst a městeček na východ od Moskvy jsou to typické kulisy míst posledního odpočinku. Vlajky či jiná válečná symbolika připomínají, že pochovaný bojoval na ukrajinské frontě.
A navzdory tomu, že se jedná posledních pět let o zcela obvyklou scenérii – čerstvé hroby, vlajky, smrt ve válce – fotografovat ji je v Rusku přísně zakázáno.
Vzniká nálada: peníze si pravděpodobně nevyděláš a z války se nevrátíš. Nebo se vrátíš, ale neví se kdy. Lidé to vidí. Zvláště když se do malých obcí vracejí sousedé s amputovanýma nohama a vyprávějí všechny ty hrůzy.