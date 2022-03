Putin podepsal dekret o odvodech, Rusko povolává 134 tisíc mladých mužů

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnos o jarních odvodech do armády. K vojenské službě má být od 1. dubna do 15. července povoláno 134 500 občanů Ruské federace ve věku od 18 do 27 let. Oznámila to ruská agentura TASS. Základní vojenská služba v Rusku trvá 12 měsíců.