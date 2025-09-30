Spravedlivá bitva, chválí Putin válku proti Ukrajině. Doněck a Luhansk si prý plní sny

  7:43aktualizováno  7:43
Ruský prezident Vladimir Putin ve svém projevu, který Kreml umístil v pondělí na svůj web, označil válku proti Ukrajině za spravedlivou a oprávněnou bitvu. Obyvatele zabraných území v Doněcké a Luhanské oblasti, kde po invazi provedl referenda, pak chválil, že si připojením k Rusku splnili svůj sen. Ruská armáda vpadla na Ukrajinu na Putinův rozkaz 24. února 2022.
Ruský prezident Vladimir Putin hovoří na konci své návštěvy Číny, kde se zúčastnil vojenské přehlídky k 80. výročí konce druhé světové války. (3. září 2025) | foto: Maxim ShemetovReuters

Ruský diktátor Vladimir Putin (2. září 2025)
„Před třemi lety na referendech v Donbasu a Novorusku miliony našich spoluobčanů samostatně a svobodně rozhodly o své budoucnosti, splnily sen, se kterým žily dlouhá léta, přijaly nejdůležitější, osudové rozhodnutí – být se svou vlastí, s Ruskem,“ uvedl Putin ve svém projevu k výročí připojení ukrajinského území k Rusku pomocí referenda.

„Naši bojovníci a velitelé jdou do útoku a celá země, celé Rusko, vede spravedlivou bitvu a odvádí tvrdou práci,“ komentoval Putin průběh války, která si od svého počátku vyžádala nejméně přes sto tisíc lidských životů.

Rusko nyní podle dostupných a otevřených zdrojů kontroluje zhruba 114.500 čtverečních kilometrů, což představuje 19 procent území Ukrajiny, uvedl server Reuters.

Americký prezident Donald Trump se v posledních měsících opakovaně snažil vyjednat zastavení bojů. Ukrajina s návrhem bezpodmínečného příměří opakovaně souhlasila, Rusko na něj ale nepřistoupilo.

