„Před třemi lety na referendech v Donbasu a Novorusku miliony našich spoluobčanů samostatně a svobodně rozhodly o své budoucnosti, splnily sen, se kterým žily dlouhá léta, přijaly nejdůležitější, osudové rozhodnutí – být se svou vlastí, s Ruskem,“ uvedl Putin ve svém projevu k výročí připojení ukrajinského území k Rusku pomocí referenda.
„Naši bojovníci a velitelé jdou do útoku a celá země, celé Rusko, vede spravedlivou bitvu a odvádí tvrdou práci,“ komentoval Putin průběh války, která si od svého počátku vyžádala nejméně přes sto tisíc lidských životů.
Rusko nyní podle dostupných a otevřených zdrojů kontroluje zhruba 114.500 čtverečních kilometrů, což představuje 19 procent území Ukrajiny, uvedl server Reuters.
Americký prezident Donald Trump se v posledních měsících opakovaně snažil vyjednat zastavení bojů. Ukrajina s návrhem bezpodmínečného příměří opakovaně souhlasila, Rusko na něj ale nepřistoupilo.