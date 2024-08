Lavrov se ohání třetí světovou válkou, vadí mu západní zbraně na ruské půdě

Západ si zahrává s ohněm, když uvažuje o tom, že by Ukrajině povolil použít své zbraně k útokům v hloubi ruského území. V úterý to řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Spojené státy podle agentury Reuters varoval, že třetí světová válka by se neomezila jen na Evropu.