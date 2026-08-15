Pošli peníze na frontu a vyvázneš. V Rusku se z války stává právní klička

Volgogradský soud našel způsob, jak Ivana Aleksandrina, obviněného z padělání řidičského průkazu, uchránit před trestním záznamem. Soudce považoval jeho pomoc raněným vojákům za nápravu škody způsobené státu. Aleksandrin tak místo skutečného trestu dostal jen pokutu.
Podobně soud v Pskově uzavřel případ Alexeje Michajlova, kterého policisté stíhali za držení drog. Soudce jeho cesty s humanitárním konvojem do bojové zóny označil za projev „účinné lítosti“.
Taková pomoc se postupně stala běžným způsobem, jak si obžalovaní mohou říct o mírnější trest. Nejčastěji stačí jednorázově poslat peníze na účet fondu, který podporuje ruské vojáky. Další možností je dobrovolničení v nemocnicích, šití uniforem nebo výroba maskovacích sítí.
„Protože zprošťující rozsudek je v Rusku prakticky nedosažitelný, obhajoba se snaží najít cokoli, co by soud mohl považovat za polehčující okolnost. Patří sem i humanitární pomoc, například iniciativám na podporu armády,“ řekl portálu Novaja Gazeta advokát Jevgenij Smirnov.
Vyšetřovatelé někdy rovnou stanoví minimální částku nebo naznačí, že obžalovanému může pomoci příspěvek konkrétní organizaci.
Propaganda jako polehčující okolnost
Rozsah této praxe je značný. Novaja Gazeta našla osm tisíc případů, kdy obžalovaní podpořili ruskou armádu, aby si zajistili mírnější trest. Většinou šlo o nenásilné trestné činy, například řízení pod vlivem alkoholu, drogové a zbraňové delikty, krádeže nebo padělání dokumentů.
Více než 1 800 obžalovaných zvolilo nejjednodušší cestu: poslali peníze na podporu vojáků, nejčastěji přitom šlo o částku kolem čtyř tisíc korun.
Ruské soudy jako polehčující okolnost uznaly také válečnou propagandu v médiích nebo dokonce jen samotný úmysl pomoci na frontě.
Podle Smirnova může dar obžalovanému zkrátit vězení o šest měsíců až rok a půl, nebo mu pomoci se vězení úplně vyhnout. Podle Smirnova tento trend zdiskreditoval ruský justiční systém, protože už ani formálně nedodržuje hodnoty, které sám tvrdí, že zastává.
Podobnou možnost nabízí i přímé zapojení do války. Účast v bojích může obžalovaným pomoci se zcela vyhnout trestu. Stejný obchod Rusko po vpádu do sousední země nabídlo také tisícům vězňů: místo aby si odseděli celý trest, mohou podepsat kontrakt s armádou a jít bojovat.
Ruské zákony od roku 2016 umožňují za určitých podmínek výměnou za charitativní dar trestní stíhání ukončit. Před válkou ale tato praxe nebyla tak rozšířená a peníze mířily na sirotčince, nemocné děti nebo školy.