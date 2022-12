Zásoby na ho*no, pijeme z louží. Morálka Rusů klesá, svědčí odposlechy

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Ruský voják Andrej se na frontě u východoukrajinského Lymanu rozhodl 8. listopadu ignorovat rozkaz nadřízených a zavolal své matce z nepovoleného mobilního telefonu. „Ničím nás nekrmí, mami. Upřímně, naše zásoby stojí za ho*no. Vodu čerpáme z louží, pak ji přecedíme a pijeme,“ řekl.

Rusové byli tou dobou v oblasti na ústupu poté, co ukrajinská armáda od konce léta zahájila na severovýchodě země protiofenzivu, bleskově postoupila v Charkovské oblasti a v polovině října dobyla zpět i několik měst v Doněcké oblasti včetně Lymanu. V jeho okolí se nyní Rusové podle ukrajinského velení snaží vylepšit svou taktickou pozici a soustavně útočí.

„Před dvěma dny jsme konečně začali střílet na ukrajinské pozice fosforovými bombami, ale příslib munice, která by mohla zvrátit bitvu, selhal,“ řekl Andrej matce žijící se v západoruském městě Kostroma. „Kde jsou rakety, kterými se prezident Putin chlubil? Naši vojáci nemohou nic pořádně zasáhnout, potřebujeme řízené střely Kalibr,“ dodal.

Dalším rozhovorem, jenž ukrajinská SBU publikovala, je konverzace z 6. listopadu mezi otcem a spolubojovníkem jeho padlého syna Andreje. Ten zemřel při službě u 35. motostřelecké brigády. „Nemáme posily, nemáme komunikaci,“ řekl voják truchlícímu otci. „Říkají, že rozhodně nesmíme ustoupit, jinak nám hrozí zastřelení,“ dodal.

V odposlechu z 26. října další ruský voják nasazený v Doněcké oblasti volá své manželce, aby se jí svěřil s myšlenkami na kapitulaci. „Jsem ve spacáku, celý mokrý, kašlu, celkově jsem v p*deli,“ vylíčil. „Každý den máme méně a méně mužů, nevíme, co dělat. Jsme v lese,“ dodal voják.

Jsme v mlýnku na maso

V dalším hovoru pak ruský důstojník hovoří se ženou, pravděpodobně svou manželkou. Ukrajinci konverzaci zaznamenali u města Kreminna východně od Charkova, publikovali ji 15. prosince.

„Jsme tu uprostřed s*aček, stojíme tu jak v mlýnku na maso. Chceme odsud vypadnout, ale řekli nám, že máme stát do posledního muže. Mobilizované odsud odváží v balících. Ne po jednom, ale i sedmnáct za den,“ řekl muž partnerce, která mu opakovaně odpovídá: „Už dost, co to povídáš“.

Ukrajinské velení uvádí, že ruští vojáci dál útočí na severním úseku fronty u měst Kreminna a Svatove a u Bachmutu a v okolí Doněcku. Proruští vojenští blogeři tento týden hovoří o tom, že síly Kremlu se na linii Svatove a Kreminna potýkají se špatnými podmínkami a trpí různými neduhy a nemocemi souvisejícími se špatnou hygienou, vlhkem a zimou.

SBU nově publikované konverzace na YouTube doprovází výzvou: „Za takových okolností je opravdu těžké nepropadnout panice. Připomínáme horkou linku, na které můžete získat podrobné informace, jak se co nejbezpečněji vzdát a nakonec se vrátit domů“.

Ruské velení žádá větší opatrnost

Zmíněné konverzace patří k nejméně třem tisícům hovorům mezi ruskými okupanty, které ukrajinští experti od února zaznamenali. V rané fázi invaze byl nedostatek bezpečnosti ohledně komunikace Rusů tak masivní, že hovory o strategii mezi armádními veliteli dokázali zachytit i amatéři. Rusové totiž hojně používali otevřené radiové frekvence.

„To je nyní stále méně časté,“ řekl listu The Guardian odborník na kybernetiku Dmitrij Alperovič z amerického think thanku Silverado.

Řada mediálních zpráv založených na odposleších dokazujících páchání válečných zločinů ruskou armádou a stále horší morálka vojáků vedla podle Alperoviče k tomu, že ruské velení podniklo proti podobným telefonátům opatření. Stoprocentně úspěšné ale v této snaze není.

„Pořád máte mnoho vojáků, jimž se podaří přinést mobily na frontovou linii, protože chtějí mluvit se svými blízkými a jejich konverzaci pak Ukrajinci zachytí, když procházejí přes ukrajinského telekomunikačního operátora. Nedělá jim to velké potíže,“ dodal Aleprovič.

Bezpečnost komunikace je pro Kreml problém

„Bezpečnost představovala pro ruskou armádu i lidi pracující v obraně vždy problém,“ řekl The Guardianu někdejší zaměstnanec ruského ministerstva obrany, jenž si přál zůstat v anonymitě. „V roce 2013 se pokusili lidi v resortu přimět k výměně iPhonů za telefony Yota ruského výrobce. Ale všichni dál tajně používali iPhone jako druhý mobil, protože byl lepší,“ uvedl s tím, že ministerstvo obrany své úsilí nakonec vzdalo.

„Pokud neberou lidé ve velení bezpečnost dost vážně, pak nemůžete očekávat disciplínu v armádě,“ dodal zdroj s tím, že vážný bezpečnostní problém bude pro Rusko představovat také nasazení 300 tisíc mužů odvedených na podzim v rámci částečné mobilizace. Na ukrajinské frontě by podle ruských úřadů měla být už nejméně polovina z nich.

„Mobilizovaní absolvují rychlokurz o tom, jak neprozrazovat citlivé informace, ale většinou je to povrchní. Velitelé předstírají, že učí, a vojáci předstírají, že poslouchají. Mobilizovaní vojáci budou mít strach z toho, že jsou ve válečné zóně, přirozeně se budou snažit zavolat domů,“ míní.

Ukrajinská armáda proti Rusům díky letité spolupráci s vedením NATO není vůči odposlechům tak náchylná. Její muži ve většině případů dobře vědí, co si mohou dovolit publikovat na sociálních sítích nebo o čem mohou hovořit při telefonním kontaktu s rodinou.