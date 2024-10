Po 20 letech opět v uniformě. Rusko pro ukrajinskou frontu cvičí bývalé vojáky

Téměř dvacet let poté, co naposledy sloužil v ruské armádě, je Mara opět v uniformě. Někdejší voják a dělník ve slévárně podepsal kontrakt s armádou v pondělí. Od pátku už běhá po cvičišti v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska, kde trénuje střelbu a cvičí dobývání budov. Ruská armáda se snaží naverbovat co nejvíce lidí jako on, aby se vyhnula dalšímu kolu mobilizace.