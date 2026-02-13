Moskva a Kyjev, až na výjimky, nezveřejňují vlastní ztráty. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nicméně nedávno prohlásil, že za téměř čtyři roky obrany proti ruské agresi padlo kolem 55 tisíc ukrajinských vojáků, velký počet jich je však ještě pohřešován.
Odhady západních odborníků o počtu padlých Ukrajinců ve válce vyvolané Ruskem jsou o poznání vyšší a pohybují kolem 500 až 600 tisíc vojáků, včetně 100 tisíc až 140 tisíc mrtvých.
„Jsme velmi překvapení podílem úmrtí na ruských ztrátách. Rusové utrpěli neúměrně vysoké ztráty,“ uvedl zdroj z NATO. Dodal, že neobvykle vysoký počet padlých na straně Moskvy je z velké části způsoben nedostatečnou lékařskou péčí na bojišti a v rámci ruských ozbrojených sil.
Analýza Střediska pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) dospěla k podobnému závěru. Rusko podle ní utrpělo mimořádné vysoké ztráty, zatímco dosáhlo pouze omezených územních zisků. CSIS odhaduje, že ruské síly mají od února 2022 téměř 1,2 milionu obětí, tedy zraněných a zabitých. Jde přitom o nejvyšší ztráty, jaké kdy utrpěla jakákoliv velmoc v jediném konfliktu od druhé světové války.
Jen v loňském roce bylo zraněno nebo zemřelo kolem 415 tisíc vojáků, což představuje průměrně asi 35 tisíc obětí měsíčně. „Ruské oběti, ať již jde o zraněné či mrtvé, jsou pozoruhodné i z historického ruského a sovětského pohledu,“ uvedlo středisko CSIS.
„Ruské ztráty na životech na bojišti na Ukrajině jsou více než sedmnáctkrát vyšší než sovětské ztráty v Afghánistánu v 80. letech, jedenáctkrát vyšší než za první a druhé čečenské války v 90. letech a na přelomu tisíciletí a více než pětkrát vyšší než všechny ruské a sovětské války dohromady od druhé světové války,“ dodalo.
Kreml podobné odhady už dříve odmítl. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na konci ledna prohlásil, že uvedená čísla by neměla být považována za důvěryhodná, a zdůraznil, že pouze ministerstvo obrany je oprávněno zveřejňovat údaje o ruských ztrátách. Rusko veřejně přiznalo pouze smrt 6 tisíc vojáků.
Britská veřejnoprávní BBC počátkem února uvedla, že se jí společně s ruským nezávislým portálem Mediazona podařilo ověřit úmrtí 173 477 konkrétních ruských vojáků, skutečné počty mrtvých tehdy odhadla mezi 267 tisíci a 385 500 padlými.
Generální tajemník NATO Mark Rutte už dříve řekl, že Rusko utrpělo v prosinci 2025 devastující ztráty na bojišti, přičemž denní ztráty na životech dosáhly až 1 000 vojáků. Rusko podle nejmenovaného zdroje NATO v současné době kontroluje asi 70 procent území Doněcké, Záporožské a Chersonské oblasti.
Zároveň však aktivně vytváří informační pozadí, které vykresluje porážku Ukrajiny jako nevyhnutelnou, a zveličuje význam dobytí malých vesnic. „Nejedná se však o strategické průlomy,“ podotkl představitel NATO, který si nepřál být jmenován.
Aliance očekává, že konflikt bude i v nadcházejících měsících pokračovat ve své vyčerpávací fázi, tedy že ani jedna strana rychle neprorazí a zisky zůstanou omezené. Rusové podle zdroje z NATO udržují tlak prostřednictvím masivního nasazení dronů a dělostřelectva.
„Jejich účinnost je ale současně omezena kvalitou personálu, logistickými problémy a přizpůsobením ukrajinských sil. Proto nedochází k žádnému průlomu na frontě,“ dodal.
Pro změnu situace na bojišti je podle Aliance klíčové navýšení pomoci Ukrajině. Zásadní je rovněž vyvíjet další tlak na Moskvu, sankce mají podle NATO smysl, už nyní je například vidět, že Rusko má o třetinu nižší zisky z ropy a plynu. „Je třeba přesvědčit Putina, že na bojišti nemůže vyhrát,“ řekl vysoce postavený zdroj z NATO.
V současné době sice pokračují určitá jednání o mírovém plánu, Aliance nicméně „nevidí žádný náznak, že by se ruská pozice měnila a Rusko bylo připraveno učinit určité ústupky“. „Z ruské perspektivy je ale lepší být u jednacího stolu, než tam nebýt,“ míní zdroj z NATO. V bojích se Moskva i nadále spoléhá na pomoc Íránu, Číny a Severní Koreje. „Nemáme informace, že by Čína poskytovala Rusku smrticí vybavení, ale dodává mu množství věcí, které je obtížné zachytit, protože jde často o zboží dvojího užití,“ dodal tento zdroj NATO.
I kdyby válka na Ukrajině skončila dnes, situace zůstane i nadále obtížná, protože Rusko produkuje velké množství vojenského vybavení i raket a má mnoho vojáků. „Bude trvat velmi dlouho, než se odmilitarizuje tamní ekonomika, i proto musíme i my investovat do naší obrany,“ uzavřel alianční zdroj.