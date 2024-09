Žít tak navždy. Kreml nařídil vědcům, aby urychlili výzkum „nestárnutí“

„Požádali nás, abychom uspíšili své návrhy. Působilo to dojmem, že dopis sice přišel dnes, ale deadline byl včera. Upřímně, to je poprvé, co jsem něco takového viděl. Obvykle jakémukoliv národnímu nebo federálnímu programu předchází množství schůzek s různými odborníky a nějaká veřejná diskuse,“ říká pro portál Meduza lékař pracující v jednom z výzkumných center.

Dopis, který ruské ministerstvo zdravotnictví v červnu poslalo do medicínských výzkumných center, vědcům nařídil, aby „promptně přinesli návrhy na zlepšení“ ve čtyřech oblastech. První z nich je „vývoj léčivých přípravků zaměřených na snížení zátěže způsobené buněčným stárnutím a odhadování biologického věku pomocí různých metod“.

Jako příklady onoho stárnutí psaní zmiňuje sarkopenii neboli úbytek svalové hmoty, astenii, což je tělesná slabost, a osteoporózu. Dalším úkolem je pak „vývoj nových neurotechnologií a souvisejících zdravotnických výrobků zaměřených na prevenci a postup kognitivních a smyslových poruch“.

Ruští vědci mají také pokročit ve „vývoji metod korekce imunitního systému založených na kritických markerech, identifikovaných v procesu stárnutí“ a „vývoji nových zdravotnických technologií (včetně zdravotnických prostředků) založených na technologii bioprintingu“.

Na možnosti „vytisknout“ si nový orgán léta pracoval ruský soukromý startup 3D Bioprinting Solutions podnikatele Alexandra Ostrovského. Po invazi na Ukrajinu však firmu pod tlakem prodal a odstěhoval se z Ruska. Laboratoře, které po sobě zanechal, nyní na výzkumu léčby zraněných vojáků i zpomalení stárnutí spolupracují se státní energetickou společností Rosatom.

Diktátor Vladimir Putin už začátkem letošního roku deklaroval, že Rusko potřebuje „nový národní projekt zaměřený na ochranu zdraví obyvatel“. O pár měsíců později tak zákonodárci představili iniciativu Nové technologie na ochranu zdraví. Během jara také zaznělo, že bude vláda investovat do technologií bránících buněčnému stárnutí, do neurotechnologií a dalších inovací, které se zaměřují na prodlužování života.

Úřady odhadují, že nový projekt do roku 2030 „zachrání 175 tisíc životů“, a Meduza k tomu poznamenává, že ve válce na Ukrajině, kterou Putin v únoru 2022 vyvolal, dosud na straně Ruska padlo přes 120 tisíc vojáků.

Jednou z priorit tohoto programu je právě snaha úspěšněji bojovat proti stárnutí – což velmi zajímá právě i Putina a jeho nejbližší okolí. Vždyť těm, kterým šéf Kremlu nejvíce věří, už je dávno přes šedesát. A Putinovi rovněž. V říjnu mu bude dvaasedmdesát a je známo, že je svým zdravotním stavem, stejně jako osobní bezpečností, bez nadsázky posedlý.

Další z oslovených vědců anonymně popisuje, že když zmíněný dopis přišel, byl v šoku. „Celá jejich premisa mě rozhodila. Ach, samozřejmě, pojďme pracovat na obnovování zdraví těch starých páprdů. Nikdo jiný teď přece naši pozornost nepotřebuje. Přímo uprostřed války máme všeho nechat. Míra jejich cynismu je skutečně ohromující,“ líčí.

Zdroj z jedné moskevské nemocnice také projekt Kremlu přejmenoval na „vrtochy stárnoucího politbyra“ a podotkl, že podmínky pro výzkum omlazujících přípravků jsou nyní svým způsobem příznivé. „Bojuje se proti korupci a lidé začínají konečně pracovat poctivě, ze strachu,“ tvrdí s tím, že dřív byly motivem třeba úplatky. „Jestli to stálo za cenu, kterou teď ve formě války platíme, je však diskutabilní,“ dodává.

Odhadované náklady na snahu prodloužit Rusům život úřady dosud neuvedly. „Všechny výzkumné projekty plánované v národním programu jsou velmi nákladné. Vývoj nových léků stojí miliardy rublů, a to žádný národní projekt nemůže pokrýt – zejména nyní,“ říká člověk blízký Kremlu. Zdroj z ruského farmaceutického průmyslu souhlasí: „Nemyslím si, že budou schopni rychle zorganizovat něco smysluplného.“

Konspirátor Kovalčuk

Přestože je současná věda od výroby orgánů pomocí bioprintingu ještě na míle daleko, Rosatom prý doufá, že příslušná technologie bude připravená už do šesti let. „Někteří představitelé snili o tom, že si už dnes budou moci tisknout orgány (do zásoby), zatímco armáda mluvila o výrobě ‚univerzálního vojáka‘,“ říká zdroj blízký Ostrovského bývalé firmě.

Oním člověkem z Putinova okolí, kterému na novém medicínském projektu nejvíc záleží, je podle Meduzy Michail Kovalčuk. Diktátorův blízký přítel a bratr podnikatele Jurije Kovalčuka je prý „posedlý nesmrtelností a ‚ruským genomem‘“. Dohlíží na genetický výzkum, v němž pracuje i Putinova nejstarší dcera, endokrinoložka Maria Voroncovová, a pravidelně přichází s bizarními konspiračními teoriemi.

Třeba že existují biologické zbraně specificky zaměřené na Rusy. Kromě toho také údajně varoval ruské poslance, že ve Spojených státech vyvinuli „nový poddruh člověka“, který žije na levné stravě, má omezený smysl pro uvědomování si sebe sama a jeho rozmnožování se plánuje a kontroluje. Některým z těchto teorií prý věří i sám Putin.

Dotazovaní vědci míní, že ministerstvo zdravotnictví svým dopisem prakticky říká „dejte nám aspoň něco“. Jako by jen potřebovalo splnit příkaz zadaný shora. „Sarkopenie a astenie jsou velmi závažné zdravotní problémy v zemích, kde se lidé dožívají vysokého věku, ale v Rusku se bohužel mnoho lidí nedožije ani důchodu,“ říká zdroj z tamního farmaceutického průmyslu.

Také byznysmen a někdejší ruský politik Michail Batin se snaží prodloužit si díky vědě život. Nemyslí si však, že jsou vysoké cíle sedmdesátníků z Kremlu v dnešním Rusku dosažitelné. „Nedokážeme porazit vlastní byrokratickou mašinérii a Putinovi dochází čas na to, aby lék na stárnutí vyvinul. Mohou do toho nalít peníze, ale kdo vytvoří potřebnou technologii? V Rusku se dnes nikdo nemůže chlubit, že publikuje v magazínu Nature. Úroveň vědy je extrémně nízká,“ míní.