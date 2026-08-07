Moskva označila nález výbušného dronu v Německu za protiruskou provokaci

Autor: ,
  22:45aktualizováno  22:45
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ukrajinská nákladní letadla Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....

Ukrajinská nákladní letadla Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu. (5. srpna 2026) | foto: Hendrik SchmidtAP

Ukrajinské nákladní letadlo Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....
Policejní pyrotechnik pracuje s robotem u ukrajinského letadla na letišti...
Policejní pyrotechnici připravují robota na likvidaci výbušnin u ukrajinského...
Ukrajinské nákladní letadlo Antonov stojí na letišti Lipsko/Halle v Německu....
13 fotografií
Ruské velvyslanectví v Německu v pátek označilo úterní nález dronu s výbušninou na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle za provokaci namířenou proti Rusku. Berlín přitom Moskvu v souvislosti s případem oficiálně z ničeho neobvinil.

„Je zřejmé, že tato narychlo spíchnutá provokace slouží výhradně cílům Kyjeva a militaristického křídla evropské politické třídy,“ napsalo na telegramu velvyslanectví v narážce na Ukrajinu, proti níž Rusko už pátým rokem vede válku. Varovalo také před „novou vlnou protiruské hysterie v Německu“.

Ambasáda zároveň tvrdí, že za hybridním útokem stojí právě Ukrajina. Kyjev a vlády v Evropě totiž podle ruské diplomacie potřebují argumenty, aby mohly nadále „posílat neomezené finanční prostředky do rukou zkorumpovaného režimu“.

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt hovořil o hybridním útoku cizích mocností, Rusko ale výslovně nezmínil. Jiní němečtí politici a experti však dávají najevo přesvědčení, že za incidentem stojí právě Moskva. Případ vyšetřuje kvůli podezření z úmyslného pokusu o způsobení exploze spolkové státní zastupitelství, které se zabývá nejzávažnější kriminalitou, například terorismem či ohrožením bezpečnosti.

Na východoněmeckém letišti, které slouží jako překladiště vojenské pomoci pro Ukrajinu, byl v úterý pozdě večer poblíž ukrajinských transportních letadel objeven dron s výbušninou a rozbuškou. Jednomu ze zaměstnanců se podařilo dron dostat na zem. Krátce poté se nad letištěm nákladní letadlo srazilo s menším neznámým objektem, kterým mohl být rovněž dron.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.