Festival ohavností. Jak si Rusové také připomínali Den vítězství

Vedle stovek videí z různých pochodů v ruských městech silně rezonoval dnes například pochod vdov po padlých vojácích. Takto se vydaly ženy v Čitě v Zabajskalské oblasti ve vojenských kabátcích po mrtvých mužích, aby v den velkého vlastenectví projevily svou hrdost, že mohly podstoupit oběť.
Je to v Rusku součástí stejného narativu. „Hrdinská oběť“ se oslavuje a nejen dětem se tak vštěpuje, že je taková budoucnost normální a čestná. Tento přístup kritizují jak nezávislí ruští sociologové, tak západní pozorovatelé. Efekt nepřetržité indoktrinace přetrvává prostě do konce jejich života, pokud totalitní režim nepadne dřív.
Podle Kremlu má výchova k válce a státní ideologii začít v Rusku už v mateřských školách, kdy je formování osobnosti nejintenzivnější. V některých případech ale tamní snahy podpory militarismus zachází už ke kolébkám. Z videa, které na síti X sdílel jeden ruský uživatel, je to víc než patrné.
„Nic horšího než tohle, už nikdy neuvidíte,“ komentoval.
Někdo jiný přijal jeho výzvu, aby ukázal, že trend je pak už jen trvalý. „No tak proč ne, je tu pokračování,“ stojí v komentáři.
Co mohlo být výsledkem dobrovolného zotročení militaristickému režimu, se má znormalizovat napříč celou společností. Náměstkyně ruského ministra školství Olga Koludarovová už oznámila, že od září 2026 spustí povinné lekce vojenského vlastenectví pro děti od tří let. Program s názvem „Laskavé hry“ má vštěpovat duchovní a morální hodnoty už od útlého věku.
V ruských školkách jsou běžná divadelní nebo loutková představení s vojenskou a vlasteneckou tematikou. Často upravené klasické pohádky glorifikují armádu, službu vlasti a „speciální vojenskou operaci“. Cílem je normalizovat válku už u předškoláků (3–7 let).
Celý tento systém má dlouhodobý cíl: připravit společnost na dlouhou válku a zajistit, že další generace bude automaticky podporovat militarismus.
Být invalidou s amputovanými končetinami je v Rusku ve skutečnosti hrozné, i když v oficiální propagandě jsou v případě následků války označováni za hrdiny.
Návrat domů s nízkou penzí však přináší rozčarování. Další video ze sociální sítě X ukazuje rádoby humornou stránku věci: předávání medaile invalidovi z války, který přišel o obě ruce. Na své nasazení na frontě je ale hrdý. Hlavně když dostane panáka.
Ruské okupační úřady vytvářejí i propagandistická pietní místa a pomníky věnované „hrdinům speciální vojenské operace“ (padlým ruským vojákům). Často obsahují portréty, jména, vlajky a vojenské symboly, které slouží k oslavě „osvobození“ města.
A silné emoce na závěr? To vyvolává ochrnutá holčička na nemocničním lůžku, kterou někdo nastrojil do ruské vojenské uniformy. „Dno ohavnosti tohle vždycky prorazí,“ komentuje jeden z uživatelů internetu.