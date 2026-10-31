Koncem října ruský parlament odhlasoval reorganizaci vládního kabinetu země, kterou Vladimir Putin stvrdil příslušnými dekrety. Obnova ruské vlády je konzervativní. Navzdory spekulacím šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov zůstal na svém postu. Škatulata v ruské vládě však nejsou pouze kosmetická. Posílilo zejména ekonomické křídlo kabinetu kvůli rostoucímu tlaku na válkou zatížený rozpočet.
Co znamená obměna ruské vlády? Je to jen povolební rituál?
Současné personální změny bych nespojoval výhradně s proběhlými parlamentními volbami. Jde spíše o plánovanou úpravu systému řízení s ohledem na nové ekonomické a politické okolnosti. Volby se staly určitým mezníkem, po kterém se naskytla příležitost upřesnit priority a přerozdělit pravomoci uvnitř vlády. Změnu celkového kurzu přitom nevidíme.
Ruský systém moci má výrazně prezidentský charakter. To však neznamená, že vláda hraje druhořadou roli. Naopak.