Rusko vypoví historické vojenské dohody s některými státy. Patří mezi ně i Česko

  23:25aktualizováno  23:25
Rusko vypoví vojenské dohody s řadou zemí včetně těch, které uzavřelo s Českem, Polskem, Německem nebo Británií v letech 1992 až 2002. V pátek večer to napsala ruská státní tisková agentura TASS; rozhodnutí bylo zveřejněno ve vládním věstníku.
Ruský prezident Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19. listopadu 2025) | foto: Reuters

„Povolit ruskému ministerstvu obrany ukončit následující mezinárodní smlouvy,“ cituje TASS vládní pokyn, jenž dále vyjmenovává dohody týkající se spolupráce ve vojenské oblasti uzavřené s Německem, Polskem, Norskem, Bulharskem, Rumunskem, Dánskem, Británií, Nizozemskem, Chorvatskem a Belgií.

Na závěr TASS zmiňuje dohodu o spolupráci mezi ministerstvy obrany Česka a Ruska podepsanou v Moskvě 16. dubna 2002. Žádné podrobnosti k ní neuvádí. Nezmiňuje ani důvody, které nyní vedly Moskvu k tomuto rozhodnutí.

V polovině dubna 2002 podepsalo Česko s Ruskem několik smluv, které se mimo jiné týkaly ruského dluhu vůči ČR.

Jednou z tehdy podepsaných dohod bylo také ujednání mezi ministerstvy obrany o spolupráci. Tuto smlouvu zmiňuje české ministerstvo zahraničí na svém webu jako jednu z řady stále platných smluv s Ruskem.

Vztahy Moskvy se Západem se prudce zhoršily po ruském vpádu na Ukrajinu v únoru 2022, kdy se řada západních států postavila na stranu napadené země, kterou podporuje mimo jiné dodávkami vojenského vybavení.

