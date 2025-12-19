Rusko vypoví historické vojenské dohody s některými státy. Patří mezi ně i Česko

„Povolit ruskému ministerstvu obrany ukončit následující mezinárodní smlouvy,“ cituje TASS vládní pokyn, jenž dále vyjmenovává dohody týkající se spolupráce ve vojenské oblasti uzavřené s Německem, Polskem, Norskem, Bulharskem, Rumunskem, Dánskem, Británií, Nizozemskem, Chorvatskem a Belgií.
Na závěr TASS zmiňuje dohodu o spolupráci mezi ministerstvy obrany Česka a Ruska podepsanou v Moskvě 16. dubna 2002. Žádné podrobnosti k ní neuvádí. Nezmiňuje ani důvody, které nyní vedly Moskvu k tomuto rozhodnutí.
V polovině dubna 2002 podepsalo Česko s Ruskem několik smluv, které se mimo jiné týkaly ruského dluhu vůči ČR.
Jednou z tehdy podepsaných dohod bylo také ujednání mezi ministerstvy obrany o spolupráci. Tuto smlouvu zmiňuje české ministerstvo zahraničí na svém webu jako jednu z řady stále platných smluv s Ruskem.
Vztahy Moskvy se Západem se prudce zhoršily po ruském vpádu na Ukrajinu v únoru 2022, kdy se řada západních států postavila na stranu napadené země, kterou podporuje mimo jiné dodávkami vojenského vybavení.