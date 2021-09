V izolaci budu ještě pár dní, hlásí Putin. V jeho okolí onemocněly covidem desítky lidí

„Nejde o jednoho člověka nebo dva lidi, ale o desítky lidí,“ řekl Putin na jednání Organizace dohody o kolektivní bezpečnosti (ODKB), jehož se účastní virtuálně. „Nyní budu muset zůstat pár dní v izolaci,“ dodal.



Putin, který má ukončené očkovaní ruskou vakcínou proti covidu-19 Sputnik V, tento týden oznámil, že nyní má možnost sám na sobě otestovat účinnost tohoto preparátu. Ve středu prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov informoval, že Putin je zcela zdráv a cítí se dobře.

Ve snaze ochránit Putina před nákazou zavedl Kreml speciální opatření. Návštěvníci například musejí procházet speciálními dezinfekčními tunely a novináři, kteří se účastní akcí v Kremlu, musejí projít několika PCR testy.

Denní přírůstky nákazy se v nejrozlehlejší zemi světa, kde žije na 145 milionů obyvatel, v posledních týdnech pohybují kolem 18 000. Moskva také denně hlásí téměř 800 úmrtí pacientů s covidem-19. Ve středu ruský operativní štáb oznámil 18 841 potvrzených případů koronaviru za předchozí den a 792 nových úmrtí v souvislosti s covidem-19.

Ruské volby jsou za dveřmi

V Rusku v pátek začínají třídenní parlamentní volby. Očekává se, že v poslední době nepříliš populární vládní strana Jednotné Rusko si vzhledem k absenci skutečné politické konkurence udrží dvoutřetinovou většinu ve Státní dumě, která je nutná pro změny ústavy, napsala agentura AFP.

Hlasování předcházely měsíce zásahů vůči opozici. Úřady prakticky zajistily, že nejznámější a nejhlasitější kritici Kremlu nekandidují. Některé z nich nové zákony vyřadily z boje o veřejné funkce, další opustili zemi kvůli hrozbě trestního stíhání, jiní byli uvězněni, uvedla AP. Úřady zároveň vystupňovaly tlak na nezávislá média či obránce lidských práv. Řada z nich dostala hanlivou nálepku „zahraniční agent“, případně se ocitli na seznamu takzvaně nežádoucích organizací.

Vlnu represí odstartovalo lednové zatčení opozičního předáka Alexeje Navalného poté, co se vrátil do vlasti z Německa, kde se léčil z otravy nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, z níž viní Kreml. Ten nařčení odmítl a zpochybnil i otravu. Úřady proti následným nepovoleným shromážděním na podporu opozičníka tvrdě zasáhly.

Navalnyj si nyní odpykává 2,5 roku vězení kvůli porušení podmínky dřívějšího rozsudku. V červnu soud jeho organizace zakázal jako „extremistické“, což také znamená, že členové Navalného týmu nemohou ve volbách kandidovat. Ucházet o politické funkce se z různých důvodů nesmí ani někteří další opoziční politici.

„Nemáme na výběr. Všichni to víme, všichni to vidíme. Není možné vidět tyto volby v pozitivním světle (...) je to jen fraška,“ postěžoval si agentuře AFP osvětlovač z moskevského divadla Grigorij Matvejev. „Nejsou to volby,“ prohlásil z exilu Navalného spolupracovník Leonid Volkov.

„Všechny z boje vyřadili (...) Vše udělali tak, aby Jednotné Rusko získalo drtivou většinu,“ dodal Volkov, který si přesto myslí, že je možné vyvinout na Kreml tlak díky „chytrému hlasování“.

Rusové budou kromě nového složení Státní dumy na řadě míst volit také členy místních zastupitelstev nebo gubernátory. Na volby letos poprvé od 90. let minulého století nevyšle pozorovatele Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Rozhodla se tak poté, co Moskva omezila počet jejích zástupců, přičemž krok zdůvodnila pandemií.