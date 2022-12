Putin nevěří vlastní ideologii, vlastně je prozápadní. Jednou ho svrhnou vlastní elity, říká historik Zubov

Andrej Borisovič Zubov (70) Ruský historik, politolog a politik a také teolog. Působil na ruském Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě (MGIMO) , elitní škole, kde studovali diplomaté, prominenti a členové jejich rodin z komunistického bloku a příslušníci ruských tajných služeb.

Své místo ztratil po kritice ruské anexe Krymu. Letos odešel z Ruska, kam se chce vrátit, a nyní přednáší na Masarykově univerzitě v Brně.

Editoval spolu s Alexandrem Solženicynem dvojdílné Dějiny Ruska XX. století. Je členem ruské opoziční liberální strany známé pod zkratkou PARNAS, kterou vede bývalý ruský premiér a ekonomický reformátor s minimálním vlivem Michail Kasjanov.

Lidovky.cz: Jste historik a donedávna jste žil v Rusku. Jak byste popsal režim, který vytvořil prezident Vladimir Putin? Je to totalita, diktatura, autoritářský režim, je to snaha o pokračování sovětského režimu nebo snad nápodoba imperiálního Ruska?

Podle mne je to pokračování sovětského režimu. Někdo může říci: dobře, ale v Rusku teď není žádný komunismus. Jenže ani za sovětského režimu tam nebyl žádný komunismus. To pouze naivní lidé ze Západu si mysleli, že v Sovětském svazu je komunismus nebo socialismus. Tamní režim neměl žádné takové rysy, neexistovala tam demokracie či společné vlastnictví. Sovětský režim byl totiž od svého zrodu jen vládou skupiny kriminálníků, kteří měli jediný cíl: udržet si a rozšiřovat moc. Šlo jim o ovládání jak vlastních obyvatel, tak ostatních zemí.

Asi znáte slogan, že komunismus, to je celosvětová komunistická republika. Komunismus jako takový byla ideologická mystifikace. Vím, že spousta vědců se mnou nebude souhlasit, že studují Sovětský svaz jako skutečně komunistický režim se všemi jeho dobrými i špatnými stránkami, ale komunismus to doopravdy nebyl. Jen tyranie kriminálníků. První člověk, který se pokusil v Rusku vybudovat komunistický stát, byl Michail Gorbačov a jeho pokus byl neúspěšný